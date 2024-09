Hollywood terá que solicitar permissão se quiser usar deepfakes com inteligência artificial em seus filmes

A inteligência artificial está abrangendo várias indústrias e mercados, de forma mais ou menos polêmica para cada caso. Já vimos, por exemplo, como a indústria musical está altamente preocupada sobre o uso de IA e os direitos autorais, preocupação que também se estendeu a Hollywood, mas por outro motivo: O potencial uso indiscriminado dos deepfakes.

Por esse motivo, o estado da Califórnia ecoou a proteção dos direitos dos artistas ao aprovar a lei AB 1836. Em resumo, estabelece que qualquer pessoa que deseje usar a imagem ou a voz de um artista falecido para criar uma réplica digital, por exemplo, em um filme, deve obter o consentimento explícito de seus herdeiros ou representantes legais. Lógico.

Regulação do uso de IA em recriações digitais

A lei abrange qualquer tipo de recreação digital feita com IA, seja uma imagem estática, uma clonagem de voz ou até mesmo a criação de um personagem completo em um filme ou série. Qualquer pessoa que deseje usar a imagem ou voz de uma celebridade falecida deve obter a permissão legal correspondente, independentemente do propósito do projeto.

Esta nova legislação chega pouco depois da aprovação de outra lei relacionada, a AB 2602, que estabelece regras mais rigorosas para o uso de réplicas de atores vivos. Ambas as leis refletem uma crescente necessidade de regular o impacto da inteligência artificial na indústria do entretenimento.

Uma questão de proteção

A SAG-AFTRA, o sindicato que representa atores e outros artistas, é a entidade por trás dessa nova legislação. Na verdade, eles expressaram sua satisfação assim que essa nova regulamentação foi estabelecida, dizendo que, "para aqueles que usariam réplicas digitais de artistas falecidos em filmes, séries de TV, videogames e mais sem obter o consentimento de seus herdeiros, o Senado da Califórnia acabou de dizer NÃO".

E é que a inteligência artificial tem sido uma das razões pelas quais a proteção dos direitos dos artistas está sendo reforçada com muito mais força em um mundo altamente tecnológico.

A crescente demanda por tecnologia ‘deepfake’

Agora, esta nova lei não apenas regula o uso de réplicas de artistas falecidos, mas também tenta lidar com o que a tecnologia deepfakes e outros avanços tecnológicos representam que tornam possível a recriação digital, que está tendo uma enorme demanda. Nesse sentido, o SAG-AFTRA está criando mais acordos que seguem a estrutura dessa mesma lei, mesmo antes de sua implementação.

Por exemplo, a associação do sindicato com a startup Narrativ criou um mercado online onde os atores podem licenciar clones de suas vozes, controlando onde e como são utilizados. Por sua vez, a empresa ElevenLabs firmou acordos com as heranças de figuras icônicas de Hollywood, como Judy Garland e James Dean, para obter os direitos legais sobre suas vozes em novas produções impulsionadas por IA.

Um modelo para futuras regulamentações

O apoio a essas leis não é surpreendente, dado que a IA tem sido um tema central nas recentes greves de atores, e as proteções contra o uso indevido de IA foram integradas nos contratos mestres de cinema e televisão. No entanto, as implicações dessas legislações podem ir muito além do simples elenco de deepfakes.

Devido ao peso da indústria do entretenimento e da tecnologia na Califórnia, é provável que essas leis sirvam de modelo para outros estados e até mesmo para países que buscam simplificar a regulamentação do uso de IA em nível global.