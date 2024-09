Hoje a Lotofácil da Independência sorteia R$ 200 milhões

Hoje é o grande dia para os apostadores da Lotofácil. O sorteio desta segunda-feira, dia 9, da Lotofácil da Independência pode deixar algum apostador R$ 200 milhões mais rico, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Para tentar a sorte e botar as mãos nessa bolada o apostador tem até 19h para realizar sua aposta nas casas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. A aposta simples custa o mesmo dos sorteios regulares, R$ 3.

Mas a Lotofácil da Independência não é um sorteio como os outros. O prêmio aqui não acumula e se nenhum apostador acertar as quinze dezenas sorteadas o valor será pago para quem acertar 14 números, e assim por diante.

O sorteio do grande prêmio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

MAIS CHANCES DE GANHAR

O apostador que quer aumentar a probabilidade de ganhar pode optar por preencher mais do que 15 números no volante de aposta. A loteria permite o máximo de 20 números, mas o preço da aposta sobe a cada número a mais marcado de forma desproporcional, podendi chegar a R$ 46.512,00.