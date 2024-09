Fumaça de incêndios que cobre parte do Brasil pode causar problemas respiratórios e cardiovasculares

A forte onda de calor e baixa umidade que atinge o centro-sul do Brasil ajudou a intensificar os incêndios em todo o país e uma densa nuvem de fumaça já cobre a maioria dos estados brasileiros, além de Paraguai, Bolívia e Argentina.

ANÚNCIO

Em São Paulo, segundo a Climatempo, a concentração de monóxido de carbono (CO) aumentou muito nos últimos três dias em toda a região metropolitana, indicando que a quantidade de fumaça aumentou nos últimos dias. A qualidade do ar foi considerada “muito ruim” em quase todos os bairros da Capital neste domingo e, de acordo com os meteorologistas, não há previsão de melhora nos próximos dias.

A enorme quantidade de partículas trazidas com a fumaça e poluição elevada podem causar problemas de obstrução nasal, tosse e boca seca. Em pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma, rinite e doença pulmonar obstrutiva crônica a fumaça pode iniciar crises agudas e também aumenta o risco de eventos cardiovasculares, de acordo com os especialistas.

RETORNO DAS MÁSCARAS

O Ministério da Saúde recomendou que a população usa máscaras para reduzir a inalação de partículas nas áreas com maiores focos de queimada, principalmente as do tipo N95, PFF2 ou P100.

Outras recomendações dos especialistas é para as pessoas ficarem em casa e manter as janelas fechadas, aumentar a hidratação e evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia.