Estudante é levada ao pronto-socorro depois de comer lanche estragado distribuído pela Prefeitura de Osasco, em SP

Após a Prefeitura de Osasco distribuir lanches a um grupo de estudantes presentes no desfile do feriado da Independência do Brasil, neste sábado (7), uma das alunas passou mal ao consumir o alimento embolorado. As informações são do portal g1.

O desfile de 7 de setembro, que aconteceu na Avenida dos Autonomistas, no Centro da cidade, resultou em um mal-estar na aluna da escola Maria Tarcilla Fornasaro Melli que, em seguida, foi encaminhada ao pronto-socorro pela própria gestão escolar.

Sob a organização da Secretaria de Educação de Osasco, o tema do desfile, iniciado às 9h, era “O mundo da Literatura: Uma viagem pela História”.

De acordo com a Prefeitura de Osasco, não houve outros casos de mal-estar em alunos, exceto a mencionada no artigo.

“A estudante, da Escola Maria Tarcilla Fornasaro Melli, foi prontamente assistida e acompanhada pela gestão da escola, que esteve presente em sua residência. A aluna encontra-se em casa e passa bem”, comunicou o órgão.

Segundo o g1, a gestão municipal falou sobre os alimentos distribuídos serem de uma empresa que já presta serviço à Secretaria da Educação.

Os lanches foram solicitados em 23 de agosto e entregues em 7 de setembro, dia do desfile. Segundo a prefeitura, apenas um lote dos lanches apresentavam problemas e foi “imediatamente recolhido”.

“O material foi para análise. A prefeitura abriu processo de penalidade contra a empresa fornecedora, que prevê até perder o direito de disputar licitações futuras no município”, declarou.

