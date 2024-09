"Esquece, a mãe tá solta": Habeas Corpus é aceito e Deolane Bezerra pode deixar a prisão

O pedido de Habeas Corpus feito pela defesa de Deolane Bezerra foi aceito pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) na manhã desta segunda-feira, dia 09 de setembro. Conforme publicação feita pelo G1, a decisão da Justiça beneficia somente Deolane e Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, que é dono da empresa investigada, a Esportes da Sorte.

Por meio de declaração à reportagem, o TJPE afirmou que não se pronunciará sobre o assunto visto que o processo está tramitando em segredo de justiça. Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas na última quarta-feira (4) sob suspeita de envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar.

Pressão dos fãs

Desde o anúncio da prisão da empresária, diversos fãs e seguidores foram para a porta da colônia penal para protestar sobre a decisão da justiça e pedir a liberação da influenciadora. Apesar da manifestação, que foi incentivada por suas irmãs nas redes sociais, a decisão pela soltura de Deolane Bezerra foi tomada devido a uma indefinição sobre quem deveria julgar o habeas corpus. Quem informou sobre esta questão foi Cesar Sales, advogado que atua na defesa da Esportes da Sorte.

A expectativa é que a empresária seja solta ainda nas próximas horas, enquanto a Justiça segue avaliando o pedido para que a prisão preventiva seja revogada. Como a decisão é relacionada especificamente com Deolane, sua mãe, Solange, permanecerá presa no local. As irmãs da empresária informaram por meio das redes sociais que estão à caminho para buscá-la.

Entenda o caso

Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas na quarta-feira, 04 de setembro, devido a um desdobramento das investigações da “Operação Integration”, que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão que envolveram imóveis, veículos de luxo, objetos, aeronaves e embarcações em nome dos investigados. O bloqueio de contas ligadas aos investigados também foi realizado como parte da intervenção.

Além de Deolane e sua mãe, outras 9 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no esquema, incluindo Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esportes da Sorte.