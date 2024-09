Campanha de Harris anuncia turnê pelos estados-pêndulo após seu próximo debate com Trump

A vice-presidente Kamala Harris está planejando uma turnê de campanha de quatro dias pelos estados-chave decisivos após o debate de terça-feira entre o democrata e o republicano Donald Trump.

A nova jornada política, intitulada ‘New Way Forward’ (Novo Caminho à Frente) incluirá um novo anúncio de televisão, comícios, eventos de pesquisa e programas projetados para atingir grupos-chave de eleitores, detalhou a campanha no domingo, acrescentando que a turnê culminará no início do Mês da Herança Hispânica em 15 de setembro.

Numa disputa acirrada contra o ex-presidente, a campanha de Harris acredita ter espaço para persuadir os eleitores antes de se concentrar mais intensamente na mobilização com o início da votação antecipada antes das eleições de 5 de novembro. Trump também intensificou sua abordagem com comícios e entrevistas em fóruns aparentemente amigáveis.

O período seguinte ao debate em Filadélfia marca o início de uma corrida intensa rumo ao fim do que tem sido uma disputa dramática.

“Nossa campanha levará a mensagem da vice-presidente diretamente aos eleitores onde quer que estejam”, disse Michael Tyler, diretor de comunicações da campanha. “Com tanto em jogo nesta eleição, devemos dar o nosso melhor no campo de batalha.”

Trump, que fez campanha no sábado em Wisconsin, postou nas redes sociais que ‘quando’ ele vencer, qualquer pessoa que acredite que ele tenha estado “envolvido em comportamento desonesto” relacionado às eleições “será procurada, capturada e processada a níveis que, infelizmente, nunca foram vistos antes em nosso país.”

Após o debate, os líderes políticos vão prestar homenagens às vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001 na quarta-feira.

Harris começa sua turnê na quinta-feira na Carolina do Norte e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, estará em Michigan. Na sexta-feira, Harris retornará à Pensilvânia, enquanto Walz estará em Michigan e Wisconsin.