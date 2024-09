Mega-Sena hoje vale R$ 33 milhões; veja os números sorteados

Hoje é dia de sorteio da Mega-Sena e o prêmio para quem tiver a sorte de acertar apenas seis números sorteados pode chegar a R$ 33 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas sorteadas para a Mega-Sena:

07, 13, 14, 33, 38, 50

Lotofácil da Independência

Com prêmio estimado de R$ 200 milhões, o maior oferecido na história da Lotofácil, o sorteio do concurso especial 3.190 será realizado na próxima segunda-feira (9), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país. Quem preferir também pode apostar pelo portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.