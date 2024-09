‘Peeling de fenol’: influencer vira ré por morte de cliente e está proibida de trabalhar em clínica em SP

Empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após fazer 'peeling de fenol' com influencer Natalia Becker; ela virou ré pelo caso

A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra a influencer Natalia Fabiana de Freitas Antonio, mais conhecida como Natalia Becker, acusada pela morte de do empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, após a realização de um “peeling de fenol”. Assim, ela virou ré por homicídio doloso por dolo eventual qualificado por motivo torpe, ao assumir o risco de matar, além de ter sido proibida de seguir trabalhando em sua clínica de beleza, na capital paulista.

A denúncia foi aceita na quinta-feira (5). No documento, o promotor Felipe Zilberman destacou que a influencer “demonstrou absoluto desprezo pela vida humana, assumindo o risco de produzir o resultado morte, que efetivamente ocorreu logo após a realização do aludido procedimento”.

“O crime foi cometido por motivo torpe, eis que a acusada assim agiu para auferir vantagem econômica no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), preço cobrado pela realização do procedimento supostamente estético realizado de forma totalmente irregular”, ressaltou o promotor.

A Promotoria também pediu que a influencer fosse proibida de deixar São Paulo e de seguir atuando em sua clínica de beleza “para exercer funções de esteticista”, o que também foi acatado pela Justiça. Apesar de realizar os procedimentos, ela não tem formação na área. Sobre a aplicação de peeling de fenol, por exemplo, ela aprendeu em um curso online, mas que só foi finalizado após a morte do cliente.

Por enquanto, Natalia responde ao caso em liberdade. A defesa dela não foi encontrada para comentar sobre a decisão judicial. Na semana passada, após o MP-SP oferecer a denúncia, a advogada Tatiana Forte disse que discordava da medida e que vai provar a inocência de sua cliente durante o processo.

Relembre o caso

Henrique reclamou de fortes dores e morreu pouco depois do procedimento, realizado no último dia 3 de junho. Conforme a polícia, ele sofreu lesões graves no rosto e na gengiva.

Ao saber da morte do cliente, Natalia também teria passado mal e socorrida a um hospital. Ela só se apresentou à polícia na tarde do dia 5 de junho para prestar esclarecimentos, quando foi indiciada por homicídio com dolo eventual.

Após ser ouvida pela polícia, a influencer falou com a imprensa e lamentou a morte do empresário. “Estavam sendo muito difíceis esses dias para mim. Estou muito triste pelo que ocorreu. Sinto muito pela família dele. Acabou com a minha vida isso, jamais tive a intenção de prejudicar ele”, ressaltou ela.

Na entrevista, a influencer também disse que sua clínica não contava com equipamentos para monitoramento cardíaco, mas ressaltou que prestou o devido socorro ao empresário e classificou a morte dele como uma “fatalidade”.

Ao se apresentar à polícia, Natalia disse que aprendeu a técnica em um curso online e fazia as aplicações desde o fim de 2023. A clínica dela foi fechada pela Vigilância Sanitária e multada. O local tinha licença para funcionar e realizar “atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza”, mas não a liberação para o uso de fenol nos procedimentos.