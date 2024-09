Apostador de São Paulo leva prêmio da Quina desta quarta-feira

Um único apostador cuja aposta foi feita na cidade de São Paulo acordou nesta quinta-feira R$ 10.470.275,65 mais rico. Ele foi o único a acertar as cinco dezenas do sorteio de ontem da Quina, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram 04, 11, 33, 37, 39

Cento e dezenove apostas acertaram a quadra no sorteio de ontem e cada uma delas vai levar para casa R$ 4.676,56. Na faixa do terno foram 8,090 apostas, cada uma ganhando R$ 65,51.

Lotofácil da Independência

A Lotofácil só retoma seu sorteio diário no próximo dia 9 de setembro, quando ocorre o sorteio da edição especial da Independência.

Esse sorteio terá um dos maiores prêmios do ano, estimado em R$ 200 milhões. Como se trata de um sorteio especial, o prêmio não acumula, logo se ninguém acertar as quinze dezenas o prêmio vai para quem acertar 14 números, e assim por diante.

A aposta na Lotofácil da Independência, assim como nos sorteios regulares, custa R$ 3 no volante simples, preenchido com 15 números. Quem quiser tentar a sorte deve fazer sua aposta até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa.