Avião de Gusttavo Lima é apreendido em operação contra jogos ilegais que prendeu Deolane Bezerra

Um avião da empresa do sertanejo Gusttavo Lima foi apreendido na manhã desta quarta-feira (4) durante a “Operação Integration”, que combate jogos ilegais e lavagem de dinheiro, a mesma em que foi presa a advogada e influencer Deolane Bezerra. Segundo as investigações, uma organização movimentou R$ 3 bilhões com as ações criminosas.

ANÚNCIO

Conforme o site G1, a aeronave passava por manutenção em um aeroporto em Jundiaí, no interior de São Paulo, quando foi apreendida por policiais. O avião prefixo PR-TEN, que está em “situação normal”, segundo registro na Agência Nacional de Avião Civil (Anac), pertence à empresa Balada Eventos e Produções LTDA, do cantor.

A assessoria do artista informou ao jornal “O Globo” que o avião em questão foi vendido, apesar de ainda estar registrado como de propriedade da empresa.

“A BALADA EVENTOS por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, esclarece que a aeronave prefixo PR-TEN, foi vendida por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-ANAC para a empresa J.M.J Participações. Portanto, empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da ANAC como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão”, diz o texto.

‘Operação Integration’

As investigações da “Operação Integration” começaram em abril de 2023, com objetivo de identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Além da prisão de Deolane, o juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife expediu outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

De acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões.

ANÚNCIO

A Justiça também determinou a imposição de medidas cautelares como entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Avião que pertence à empresa de Gusttavo Lima foi apreendido em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Prisão de Deolane

Deolane Bezerra estava passeando em Pernambuco, quando foi presa no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta quarta-feira. Uma foto publicada pelo jornal “O Globo” mostrou a influencer prestando depoimento na sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). A mãe dela, Solange Alves Bezerra Santos, também foi detida na operação.

A defesa da influenciadora não foi encontrada para comentar o assunto, mas a irmã dela, Dayanne Bezerra, que também é advogada, disse nas redes sociais que Deolane e a mãe têm ligação com uma empresa “idônea” que atua em todo o Brasil, ressaltou que a inocência delas será provada e alegou que a família é alvo de perseguição.

“Sabemos que essa é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão, e até onde eu sei, uma empresa idônea. Mais uma vez minha família está sendo perseguida (...) mas vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Nós não temos vergonha e não devemos nada”, ressaltou Dayanne.

A Polícia Civil de São Paulo também presta apoio à operação e, acompanhada de agentes de Pernambuco, foi até a casa de Deolane, onde apreendeu objetos de valor, como relógios e dinheiro.