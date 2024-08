Mãe classifica morte de brasileiro na Rússia como ‘fatalidade’; rapaz virou meme no carnaval de SP

A mãe do brasileiro Jonathan Oliveira, de 23 anos, que morreu após se envolver em uma briga em São Petersburgo, na Rússia, acredita que o caso foi uma “fatalidade” e não “homicídio”. O rapaz estava com o marido russo, em um iate, quando eles discutiram e ambos caíram no mar. Apenas o estrangeiro se salvou, sendo que ele foi preso acusado de matar o companheiro, que ficou conhecido após virar meme no carnaval de São Paulo (relembre abaixo).

Em postagem nas redes sociais, Raquel Gonçalves, mãe de Jonathan, disse que o russo está sendo responsabilizado injustamente. “Gostaria de esclarecer um mal-entendido sobre o trágico incidente ocorrido recentemente. Após uma investigação minuciosa, ficou claro que o evento não se tratou de um homicídio, mas sim de uma fatalidade”, destacou ela.

“Esse acidente, embora trágico e lamentável, não teve intenção criminosa. Informamos que o marido do Jonathan Oliveira, Ivan Semcchuk, está sendo acusado injustamente com notícias falsas acusando de assassinato, temos como provar que estão mentindo sobre o acontecido”, ressaltou a brasileira.

Jonathan morreu no último dia 20 de agosto. Conforme o jornal “Fontanka”, Jonathan estava na embarcação quando começou a discutir com o russo. Ambos trocavam xingamentos em inglês, quando a dupla caiu no mar. O russo conseguiu sair da água, já o brasileiro se afogou.

O site “78.ru” divulgou que a briga entre os dois começou antes que embarcassem no iate, enquanto estavam no clube náutico Neva, que fica na costa da Ilha Krestovsky. Eles teriam se acertado e o capitão aceitou levá-los, porém, durante a viagem, a briga recomeçou e acabou com a morte do brasileiro.

O caso é apurado pelo Comitê de Investigação da Federação Russa para São Petersburgo, sendo que o russo que sobreviveu foi detido em flagrante por homicídio culposo.

Já o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Moscou, confirmou a morte do brasileiro e disse que “está à disposição dos familiares para prestar a assistência consular devida”.

Meme no carnaval de SP

Jonathan ficou conhecido depois que, no carnaval de rua de São Paulo, em 2017, aos 16 anos, foi flagrado dançando a música “Break Free”, de Ariana Grande, em cima de um ônibus.

Jonathan Oliveira virou meme, aos 16 anos, quando subiu em ônibus no carnaval de rua de São Paulo, em 2017 (Reprodução/Instagram)

Anos após viralizar, ele conversou com o podcast “Além do Meme”, onde contou que precisou se esconder das autoridades na ocasião. “Chegou polícia, aí jogaram spray de pimenta e nós descemos, corremos da polícia. Trocamos de camiseta um do outro, porque eles poderiam saber as características um do outro, saímos correndo no meio do bloco e polícia atrás da gente”, lembrou.

“Olhei em volta e vi que todo mundo estava olhando. Comecei a dançar, pular. Não queria fama. Estava bêbado e queria curtir. Eu era muito novo”, relatou Jonathan na entrevista.

Atualmente, o jovem trabalhava como modelo e acumulava mais de 15 mil seguidores nas redes sociais. Ele costumava postar as viagens que fazia ao redor do mundo.

A última postagem foi feita no dia 18 de agosto passado, quando ele visitou a Catedral de Santo Isaac, na Rússia. “Estou adorando a experiência de conhecer mais um país independente das intervenções militares que ocorrem por aqui”, escreveu Jonathan.