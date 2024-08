Aeroporto de Guarulhos: Suspeita de incêndio interrompe operações

Três voos foram cancelados e oito tiveram que ser alternados para outros locais após um forte cheiro de fumaça que foi sentido na manhã de hoje (31) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As operações ficaram suspensas no terminal aéreo por cerca de meia hora.

A Nav Brasil, empresa responsável pelas atividades da torre de controle do aeroporto, informou que as operações de pousos e decolagens precisaram ser suspensas entre as 10h54 e 11h31 da manhã por segurança, depois dos funcionários terem sentido “um forte cheiro de fumaça”. “Após inspeção realizada pelos bombeiros e confirmada a segurança do retorno às operações, estas foram reiniciadas às 11h31″, diz a nota da empresa.

Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela equipe da Torre de Controle por volta das 11h da manhã por causa de uma fumaça nas instalações. No entanto, não houve detecção de nenhum foco de incêndio ou de risco à segurança, informou a GRU Airport. Neste momento, o terminal opera normalmente.

Esta é a segunda vez nesta semana que o aeroporto enfrenta problemas. Na última quinta-feira (29), uma interferência de sinais de radiofrequência no sistema de navegação do aeroporto provocou cancelamentos e atrasos em voos. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que a fonte do sinal interferente era proveniente do centro da cidade de Guarulhos.

Avião faz pouso de emergência após idoso passar mal em voo para SC

Um avião da Gol Linhas Aéreas que decolou do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, em direção ao aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, precisou voltar e fazer um pouso de emergência quando um passageiro idoso passou mal. Segundo o G1, o passageiro precisou ser atendido em solo.

Outro passageiro que estava no voo, que decolou neste sábado (31), contou ao site da Globo que o homem estava sentado em uma das primeiras poltronas da aeronave. Ele afirma ter visto o senhor passar mal e tombar para o lado, desacordado.

Após pedir ajuda de médicos a bordo, a tripulação do avião, que decolou às 8h50, anunciou que seria preciso retornar ao Galeão. O piloto responsável anunciou a medida de emergência para a torre de comando e pousou às 9h50.

Em solo, o passageiro idoso foi atendido por uma equipe de emergência do aeroporto. Segundo a nota do G1, testemunhas afirmaram que o passageiro estava consciente e conversou com os médicos ao ser retirado da aeronave. Até o momento, não há informação sobre a identidade ou o estado de saúde dele.