Propaganda eleitoral começa hoje na TV e rádio; veja o horário e o tempo de cada candidato à Prefeitura de SP

O horário eleitoral obrigatório inicia nesta sexta-feira (30) e dos dez candidatos à Prefeitura de São Paulo, apenas quatro tem o espaço reservado na televisão e na rádio.

Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito e candidato à reeleição, é o que possui mais tempo nos veículos de comunicação, com 6 minutos e 30 segundos. Guilherme Boulos (PSOL) vem em seguida com a segunda maior minutagem, tendo 2 minutos e 22 segundos de espaço.

José Luiz Datena (PSDB) tem 35 segundos. Já a que possui menos tempo é Tabata Amaral (PSB), com apenas 30 segundos.

A ordem que as propagandas dos candidatos serão exibidas é: Ricardo Nunes; José Luiz Datena; Tabata Amaral e Guilherme Boulos, com início nesta sexta e alternando até o último dia de propaganda, em 3 de outubro. O primeiro turno das eleições acontece em 6 de outubro.

O restante dos candidatos ficam de fora do horário gratuito devido à cláusula de barreira, uma lei que restringe os partidos políticos com menor expressão em porcentagem de votos no Congresso.

Os candidatos que ficaram de fora do horário eleitoral são:

Altino Prazeres (PSTU);

Bebetto Haddad (DC);

João Pimenta (PCO);

Marina Helena (Novo);

Pablo Marçal (PRTB);

Ricardo Senese (UP).

Horários

A propaganda eleitoral gratuito que trará os cargos de prefeito acontece em um bloco de 10 minutos (dividido entre os quatro candidatos informados anteriormente), de segunda a sábado, nos seguintes horários: