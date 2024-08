Em novo júri, jovem é condenada a 85 anos de prisão por matar e carbonizar pais e irmão, no ABC Paulista

A jovem Anaflávia Martins Gonçalves, acusada pelo assassinato dos pais e do irmão, em Santo André, no ABC Paulista, foi condenada a 85 anos, 5 meses e 23 dias de prisão. Ela tinha sido condenada anteriormente, mas o primeiro júri foi anulado e o caso novamente julgado na terça-feira (27). Além da ré, que segue presa, outros quatro envolvidos no crime já tinham sido condenados (veja o detalhamento das penas abaixo).

O novo julgamento foi realizado no Fórum de Santo André. Ao todo, sete homens compõe o júri popular, sendo que foram feitas oitivas de quatro testemunhas. Ao ser interrogada, Anaflávia confirmou ter participado do roubo contra seus familiares, mas ressaltou que não estava presente durante os assassinatos.

Ao fim do júri, a jovem foi condenada por por roubo, homicídio doloso qualificado (por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou as defesas das vítimas), ocultação de cadáver e associação criminosa, sendo que a sentença foi definida pelo juiz Lucas Tambor Bueno.

A defesa dela não foi encontrada para comentar sobre a condenação até a publicação desta reportagem.

Romuyuki Veras Gonçalves, de 43 anos, Flaviana de Meneses Gonçalves, de 40, e o filho deles, o estudante Juan Victor Gonçalves, de 15, foram mortos e carbonizados, em Santo André, SP (Reprodução/TV Globo)

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 27 de janeiro de 2020. Os pais de Anaflávia, Romuyuki Veras Gonçalves, de 43 anos, e Flaviana de Meneses Gonçalves, de 40, além do irmão, Juan Victor Gonçalves, de 15, foram assassinados na casa em que moravam, em Santo André, com golpes na cabeça. Um vídeo mostrou quando cinco suspeitos entraram na residência para fazer um assalto e acabaram matando as vítimas.

Os corpos foram levados no carro da família até uma área de mata no município vizinho de São Bernardo do Campo, onde foram encontrados no dia seguinte, carbonizados. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Anaflávia e a então namorada, Carina Ramos de Abreu, ajudaram Guilherme Ramos da Silva e os irmãos Juliano e Jonathan Ramos, a entrarem na residência da família.

Conforme as investigações, o grupo queria roubar R$ 85 mil que estariam em um cofre, mas como não encontraram o dinheiro, decidiram levar pertences das vítimas e matá-las.

Os cinco foram presos e julgados por roubo, homicídio doloso qualificado (por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou as defesas das vítimas), ocultação de cadáver e associação criminosa.

No entanto, no primeiro júri, Anaflávia pegou 61 anos de prisão apenas pelas mortes dos pais, o que fez o MP-SP recorrer para que ela também fosse responsabilizada pela morte do irmão. O caso foi analisado pelo Tribunal de Justiça, que anulou a primeira condenação e, assim, ela foi julgada novamente.

Condenações

Carina e Guilherme foram condenados em junho de 2023. Já em agosto daquele ano, os irmãos Juliano e Jonathan também foram a júri popular e acabaram condenados.

Veja abaixo as sentenças de cada um deles:

Carina Ramos de Abreu: 74 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado;

Guilherme Ramos da Silva: 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado;

Juliano Oliveira Ramos Júnior: 65 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado;

Jonathan Ramos: 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado