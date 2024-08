Imigrante retido no Aeroporto de Guarulhos testa negativo para Mpox; hospital diz que ele está com catapora

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas informou que o imigrante que estava retido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, aguardando por refúgio, testou negativo para Mpox, a antiga “varíola dos macacos” ou “monkeypox”. Em entrevista à TV Globo, a unidade de saúde confirmou que ele está com catapora (varicela).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi notificada sobre a suspeita de contaminação por Mpox no último domingo (25). Segundo o órgão, o imigrante em questão chegou ao aeroporto no último dia 14 de agosto e, desde então, aguarda por refúgio no Brasil. Ele estava com outras pessoas em uma área restrita, quando passou a apresentar sintomas compatíveis com a “varíola dos macacos”.

“Em conformidade com o plano de contingência estabelecido, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de São Paulo (CIEVS-SP) foi imediatamente notificado e o caso foi encaminhado para isolamento e realização de exames no serviço de saúde do município de Guarulhos. Posteriormente, o paciente foi transferido para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista”, ressaltou a Anvisa.

A agência destacou, ainda, que outros viajantes que estavam no mesmo local foram avaliados, mas “nenhum novo caso suspeito foi encontrado”. Além disso, a Anvisa disse que foram implementadas medidas ambientais de limpeza e desinfecção no local para evitar riscos.

O Ministério da Saúde confirmou que foi notificado da situação do imigrante pela Anvisa, no domingo (25), e destacou que aguarda os resultados dos exames. “O paciente está em bom estado e foi levado para isolamento em um hotel da região, onde ficará até os resultados dos exames estarem disponíveis”, disse o ministério.

Até segunda-feira (26), 507 imigrantes estavam retidos no aeroporto aguardando pela documentação para refúgio no Brasil. A GRU Airport, concessionária que administra o terminal, informou que “tem prestado apoio a todos os órgãos competentes. Mais informações sobre questões relacionadas à saúde podem ser obtidas com as autoridades sanitárias”.