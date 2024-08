Terremoto em Portugal: Sismo de 5,3 foi sentido durante a madrugada

Um terremoto de magnitude 5,3, na escala de Richter, foi sentido em Portugal, às 5h11 (horário local), 1h11 (horário de Brasília). Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro foi em Sines, região localizada a 63 quilômetros de Sesimbra, 83 quilômetros de Setúbal e 160 quilômetros da capital Lisboa. O sismo foi sentido em outras regiões do país, como Leiria e Coimbra, que ficam na zona centro.

Até o momento, a Proteção Civil destaca que não há registros de vítimas e danos materiais, mas o tremor classificado como moderado gerou um aumento das ligações ao serviço durante a madrugada desta segunda-feira (26), principalmente de pessoas que vivem entre o Alentejo e Coimbra. A entidade segue acompanhando a situação em todo país e afirma que, até agora, foram registradas mais de três réplicas.

Já o serviço geológico dos Estados Unidos afirma que o sismo aconteceu a uma profundidade de 10,7 quilômetros, a uma profundidade de 5 quilômetros e o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico estimou o sismo como sendo de magnitude 5,1 na escala de Richter, com o epicentro a uma profundidade de cinco quilômetros.

O abalo também foi registrado pelos celulares. Os aparelhos Android, por exemplo, emitiram dados para os telefones equipados com o sistema operativo, que têm a precisão da localização do Google. Além de Portugal, o tremor foi sentido na Espanha, Gibraltar e Marrocos.

Pelo X, muitas pessoas comentaram sobre o terremoto: “Estava dormindo e senti a cama a tremer, o que me fez acordar”, escreveu um anônimo. Outro afirmou que ele e os vizinhos acordaram com “tremores suaves” no Marrocos, devido ao sismo e que “pessoas ficaram com medo”. Outra pessoa contou que a sensação foi de que um “caminhão” tinha passado ao lado da sua casa.