VÍDEO: Procurador de Justiça atropela motociclista e foge sem prestar socorro, na Zona Leste de SP

Um vídeo gravado por câmeras de segurança registrou o momento em que o procurador de Justiça Carlos Alberto Freitas Alves, de 61 anos, atropelou um motociclista em um cruzamento, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com a TV Globo, ele furou o semáforo vermelho e fugiu sem prestar socorro à vítima.

O condutor do carro ainda saiu arrastando a motocicleta por cerca de 900 metros. Veja no vídeo abaixo divulgado pela “GloboNews”:

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (21). As imagens mostram quando o procurador passou no farol vermelho e atingiu o motociclista. Por conta da batida, o piloto caiu no chão. Já a motocicleta ficou presa ao veículo e foi arrastada.

A vítima foi socorrida por outros motociclistas e levada a um hospital. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde do piloto.

O boletim de ocorrência cita que uma testemunha do acidente seguiu Carlos Alberto e, no condomínio em que ele mora, jogou o carro contra o portão. Outros motociclistas teriam ido até o local e tentaram agredi-lo no local.

A Polícia Militar foi acionada e levou os envolvidos no tumulto ao 30º Distrito Policial do Tatuapé, onde o caso foi registrado como colisão, lesão corporal, dano e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Ao ser ouvido, o procurador afirmou que não percebeu que tinha atropelado o motociclista. No meio do trajeto, viu que estava sendo seguido e acelerou. Como já foi vítima de extorsão mediante sequestro, decidiu seguir direto para casa. Lá, ao ser atacado pelas pessoas, percebeu os danos no seu carro.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que, como o caso envolve um procurador, o caso será averiguado pela Procuradoria Geral de Justiça. O Ministério Público, por sua vez, confirmou que instaurou um procedimento interno e ressaltou que fará “oitiva de testemunhas e a coleta de imagens” para esclarecer o caso.

Carlos Alberto não foi encontrado para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.