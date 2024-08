VÍDEO: Jovem que quase morreu ao cheirar pimenta tem alta de hospital após tratar infecção: “Em festa”

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 26 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, recebeu alta do Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação (Crer), em Goiânia, Goiás, na segunda-feira (19). Ela passou por um tratamento contra infecção e agora segue recebendo cuidados em homecare. Um vídeo compartilhado pela família nas redes sociais mostra a jovem já em casa, recebendo carinho da filha mais nova, Antonella (assista abaixo).

No vídeo, o padrasto da jovem, Sérgio, agradece pelo carinho das pessoas e ressalta que a jovem segue bem. “Gente, a Thais já está no lar doce lar dela, com a presença das filhas (...) então é isso, está tudo bem”, disse o homem, enquanto gravava Antonella dando beijos na mãe. Além da garotinha, a trancista também é mãe de Valentina.

A internação da jovem ocorreu na madrugada do último dia 4 de agosto. Conforme Adriana Medeiros, mãe de Thais, ela teve febre e a pressão caiu. Assim, foi levada para avaliação no hospital, onde precisou ser novamente internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Crer.

Após exames, foi constatada uma infecção de urina e passou a tomar antibióticos. No dia 6 de agosto, ela foi transferida para um quarto da unidade, onde seguia em tratamento até a alta médica, ocorrida ontem.

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do dia 17 de fevereiro de 2023 durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na UTI.

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.

Desde o episódio, Thais teve várias idas e vindas ao hospital, sendo só em Unidades de Terapia Intensiva foram mais de 70 dias de internação.