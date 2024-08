SP tem alerta de risco elevado para incêndio florestais em 16 regiões

Mapa do risco de incêndio no Estado de São Paulo.

Por meio do SMS 40199 o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo (CGE) emitiu um alerta sobre o risco de incêndios florestais. Ao todo, 16 regiões do estado de SP estão sob alto risco devido aos níveis baixos de umidade relativa do ar e altas temperaturas.

Conforme a publicação realizada por meio do portal do Governo de São Paulo, usuários cadastrados no SMS 40199 com residência em 16 localidades receberam os alertas. Nas mensagens consta a seguinte recomendação: “Risco elevado para incêndios florestais na região. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato, isso é crime ambiental”.

Confira os locais para os quais o aviso foi emitido:

São Paulo – Capital e Região Metropolitana;

Araçatuba;

Araraquara;

Barretos;

Bauru;

Campinas;

Franca;

Itapeva;

Marília;

Presidente Prudente;

Registro;

Ribeirão Preto;

São José dos Campos;

São José do Rio Preto;

Sorocaba.

Altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar

Conforme a publicação citada, as recomendações sobre incêndios florestais e queimadas foram reforçadas devido aos níveis de umidade relativa do ar que podem ficar críticos nos próximos dias. A exceção do litoral, o restante do estado pode apresentar níveis abaixo de 20% de umidade relativa do ar, sendo este considerado crítico.

Em termos de temperaturas, a Capital tem previsão de máxima de 32°C, enquanto Ribeirão Preto e Araçatuba podem chegar aos 36°C.

Operação SP sem fogo

Desde o mês de junho a “Operação SP Sem Fogo”, do Governo de São Paulo, entrou em fase vermelha, que significa a intensificação das ações de prevenção e combate a focos de incêndio. Esta fase deve durar até outubro, já que estamos no período mais seco do ano.

Desta forma, algumas recomendações de segurança são feitas à população para prevenir a propagação de incêndios florestais e a realização de queimadas.

Para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular, basta enviar um SMS com o CEP de sua residência para o número 40199.