Em debate realizado nesta segunda-feira (19) promovido pela Veja, os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) não compareceram, sendo criticados pelos outros candidatos que estiveram presentes.

ANÚNCIO

Marina Helena (Novo), chegou a destacar na palma da mão a palavra ‘fujões’, se referindo a estes três nomes. Participaram do debate Marina, Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB).

Além de Boulos, Datena e Nunes, a deputada federal e candidata à prefeitura, Tabata Amaral criticou Pablo Marçal, que ao ser questionado sobre determinados temas, ‘fugia’ das respostas, segundo Tabata, e aproveitada para divulgar seu Instagram, argumentando que suas propostas estarão disponíveis a rede social.

“Deve ter alguém pesquisando e formulando a pergunta para ele”, disse Tabata.

Pablo Marçal também criticou a falta dos candidatos, chamando os de ‘arregões’ (sic).

Candidatos que faltaram alegaram que Marçal não cumpriu regras

Segundo Guilherme Boulos, José Luiz Datena e Ricardo Nunes, que não compareceram ao debate, o candidato Marçal seria o principal motivo. Os interlocutores das campanhas alegaram que o empresário descumpriu com as regras definidas pelas organizações nos últimos debates onde candidatos à Prefeitura de SP estiveram presentes. Pablo Marçal estaria utilizando os debates para realizar cortes para as redes sociais

Oficialmente, os candidatos alegaram incompatibilidade de agendas.

ANÚNCIO

Prefeitura de São Paulo: Pablo Marçal foge de perguntas durante debate e divulga Instagram Prefeitura de São Paulo: Pablo Marçal foge de perguntas durante debate e divulga Instagram

Após associar Guilherme Boulos à cocaína, Pablo Marçal terá que publicar direitos de resposta ao candidato

Pablo Marçal (PRTB) foi condenado pela Justiça Eleitoral em três processos a publicar direitos de resposta ao deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL).

As condenações, que ocorreram no sábado (17) se deve ao fato do empresário associar Boulos ao uso de cocaína.

De acordo com o UOL, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª zona eleitoral de São Paulo possui duas decisões solicitando que Marçal publique em suas redes sociais e no canal do Youtube um direito de resposta ao deputado do PSOL em texto ou vídeo, que “deverá permanecer disponível e com o mesmo impulsionamento pelo prazo de 48 horas”, conforme as determinações.

Segundo o juiz, textos publicados pelo empresário no Youtube e em seus perfis nas redes sociais do debate da Band, que aconteceu no último dia 8, associa Boulos ao uso de cocaína.

“As imputações extrapolam os limites da liberdade de expressão e do debate político e configuram unicamente ofensas à honra do candidato autor”. Os vídeos ainda devem ser excluídos.

Pablo Marçal nega associação

Na decisão, a defesa do ex-coach diz que o candidato do PRTB exerceu “crítica de natureza política, no calor de debate eleitoral, tudo no exercício da liberdade de manifestação do pensamento”.

Outro caso

Em outra decisão, o juiz Murillo D’Avila Vianna Cotrim, também da 2ª zona eleitoral de São Paulo, julgou trechos do debate promovido pelo Estadão, Terra e FAAP ocorrido na última semana e divulgados por Marçal, onde ele chama Boulos de “aspirador de pó”.

Pablo Marçal deve publicar um direito de resposta em seus perfis nas redes sociais em até 48 horas após a intimação e o conteúdo deve ficar disponível com o mesmo impulsionamentos, além dos vídeos ofensivos serem excluídos.

A defesa argumenta que Marçal utilizou da expressão “aspirador de pó” no sentido de que Boulos atrairia “lixo para si próprio”.