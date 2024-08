Resultado da Quina 6508: veja as dezenas sorteadas nesta quinta-feira

O prêmio acumulado que será pago pela Quina ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira está estimado em R$ 18,14 milhões.

Veja as cinco dezenas sorteadas pela Quina para o concurso 6508:

29, 43, 45, 72, 79

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Quina ocorreu ontem, mas acabou sem ganhadores. Oitenta e seis apostas fizeram a quadra e cada uma delas levou para casa R$ 7.334,00.

Na faixa dos três acertos, 6.607 apostas ganharam da loteria R$ 90,91.

COMO APOSTAR NA QUINA

Para apostar na Quina, basta preencher o volante de 80 números com entre 5 e 15 números e registrar a aposta na casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2,50. O apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas leva o prêmio principal, mas a loteria premia também quem acertar a quadra, o terno ou apenas dois números.