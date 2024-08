Três apostas dividem prêmio da Lotofácil de terça-feira, mas uma delas é um bolão com 22 participantes

Três apostas feitas em diferentes estados do Brasil dividiram o prêmio da Lotofácil desta terça-feira, de R$ 4 milhões, e cada uma delas vai embolsar R$ 1.802.875,16. Uma das apostas, porém, é um bolão feito na cidade de Jacinto, no interior de Minas Gerais, e a parte dela no prêmio terá que ser dividida entre 22 apostadores.

ANÚNCIO

As outras duas apostas vencedoras foram feitas em Timbaúba, em Pernambuco, e Iracema, em Roraima.

Os números sorteados para nesta terça-feira foram:

02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Na faixa dos quatorze acertos, 460 apostas levaram para casa R$ 1.646,69. Entre os apostadores que acertaram 13 pontos, 15.752 no total, cada aposta ganhou R$ 30,00.

Como apostar na Lotofácil

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.