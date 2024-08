Frio em SP: veja até quando vão as temperaturas baixas e quando volta a esquentar

São Paulo recebeu, na última semana, uma frente fria que marcou recordes de baixa temperatura. No domingo (11) a capital chegou a registrar 7ºC, menor temperatura em agosto dos últimos 13 anos.

Mas para quem está ansioso pela volta do calor, o frio perde força e os termômetros voltam a subir já nesta quinta-feira (15), ficando acima da média para o mês.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias, de acordo com o Climatempo.

Quarta-feira (14)

Mínima: 8ºC

Máxima: 22ºC

Quinta-feira (15)

Mínima: 9ºC

Máxima: 27ºC

Sexta-feira (16)

Mínima: 13ºC

Máxima: 29ºC

Sábado (17)

Mínima: 15ºC

Máxima: 30ºC

Domingo (18)

Mínima: 16ºC

Máxima: 31ºC

Após falhas no Metrô e CPTM, passageiros enfrentam estações lotadas na Zona Leste de São Paulo

Passageiros enfrentaram transtornos na manhã desta quarta-feira (14) na Zona Leste de São Paulo. Foram registradas falhas em trens das linhas 3-Vermelha, do Metrô, e 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Ambas operaram com veículos com velocidade reduzida, fazendo com que as estações ficassem lotadas. As operadoras responsáveis dizem que a situação já foi normalizada.

Alguns usuários reclamaram do caos nas redes sociais. Veja abaixo:

Na Linha 3-Vermelha do Metrô, a falha ocorreu em uma subestação que alimenta a rede. Assim, o funcionamento dos trens acabou limitada, gerando um acúmulo de pessoas nas estações. Ônibus da operação Paese foram acionados para auxiliar os passageiros entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé.

Em nota, o Metrô informou que o problema começou às 4h40 e que, por questões de segurança, controlou o fluxo de embarque dos passageiros.

“Essa intercorrência diminuiu o fornecimento de energia elétrica para a via, limitando o número de trens em circulação. O sistema PAESE foi acionado, com ônibus gratuitos percorrendo o trajeto da linha”, destacou o órgão, que ressaltou que a situação foi normalizada por volta das 6h26 e pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos.

Já na Linha 11-Coral da CPTM, a falha ocorreu em um equipamento permanente na região de Arthur Alvim, próximo à estação Corinthians-Itaquera, fazendo com que os trens funcionassem com lentidão e maior tempo de parada. Os trens tiveram que circular em via única entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera, mas a companhia destacou que o problema foi resolvido às 6h20.

“Nesta quarta-feira (14/08), entre 4h e 6h20, na região de Arthur Alvim, próximo à estação Corinthians-Itaquera, Linha 11-Coral da CPTM, foi identificado um problema no equipamento de via permanente. Para a atuação da equipe de manutenção, os trens ficaram em via única entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, com restrição de velocidade neste trecho e aumento do intervalo programado entre as composições e o tempo de parada nas plataformas. Os passageiros foram orientados por meio de avisos sonoros a seguirem viagem pela Linha 12-Safira. A CPTM pede desculpas pelos transtornos gerados aos passageiros”, explicou a CPTM, em nota.