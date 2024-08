Resultado da Mega-Sena 2761: sorteio de hoje paga R$ 42,4 milhões

O sorteio de hoje da Mega-Sena tem um prêmio acumulado e o apostador que acertar as seis dezenas pode levar para casa o valor de R$ 42,4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Veja os números sorteados para a Mega-Sena desta terça-feira:

03, 22, 34, 44, 49, 57

Sorteio de sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio do último sábado, mas cinquenta e sete apostas fizeram a quina e cada uma delas faturou R$ 58.765,70. Na faixa dos quatro acertos, 4.957 apostas levaram a quadra e todas foram premiadas com R$ 965,34.

COMO JOGAR NA MEGA-SENA

Para concorrer na Mega-Sena, basta preencher um volante com entre 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar os seis números sorteados pela Caixa. A aposta simples custa R$ 5, mas se o apostador optar por marcar mais números na aposta pode subir substancialmente e chegar R$ 193.8000, no caso da aposta com 20 números.

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.