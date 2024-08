Prêmio da Lotofácil de segunda-feira saiu para Minas Gerais

O sorteio desta segunda-feira da Lotofácil teve apenas um ganhador, um apostador da cidade de Uberaba, em Minas Gerais que faturou sozinho o prêmio de R$ 1.742.202,48.

Neste sorteio, também foram premiadas 272 apostas que acertaram 14 pontos com R$ 1.918,59 cada e 7.922 apostas com 13 pontos, com R$ 30 cada.

Os números sorteados foram:

03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25

A Lotofácil retoma nesta terça-feira seu sorteio diário com o concurso 3180, que promete pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas o prêmio de R$ 5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Quem pretende tentar a sorte neste concurso deve correr às casas lotéricas até 19h ou fazer sua aposta pelo aplicativo da Caixa.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.