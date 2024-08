Veja o que sabe até agora sobre delegada encontrada morta dentro do caro na Bahia; noivo foi preso

A delegada Patrícia Neves Jackes Aires foi encontrada morta dentro do seu próprio veículo em uma área de mata localizada em São Sebastião do Passé, município de Salvador (BA). O corpo foi encontrado no domingo (11).

Autuado pelo crime de feminicídio, o noivo da vítima é o principal suspeito. Tancredo Neves Lacerda Feliciano de Arruda foi preso em flagrante em Amélia Rodrigues.

Medida protetiva

Segundo o R7, Patrícia era especializada no atendimento à mulher. Ainda conforme o site, o companheiro da vítima disse à polícia que, a princípio, que eles haviam sido sequestrados.

Contudo, as investigações mostram que o suspeito ainda estava com o celular após o possível sequestro. Além disso, a delegada já havia registrado uma medida protetiva contra Tancredo antes do noivado.

Polícia Civil lamentou a morte nas redes sociais

No Instagram, o perfil da Polícia Civil da Bahia lamentou o ocorrido.

“A Polícia Civil da Bahia lamenta profundamente a morte da delegada Patrícia Neves Jackes Aires, de 39 anos. A instituição está empenhada com todos os seus departamentos para esclarecer plenamente as circunstâncias do caso e realizar todas as providências de polícia judiciária cabíveis. Um homem, companheiro da servidora, foi autuado em flagrante na manhã deste domingo por feminicídio.

A Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, compartilha o luto com família e amigos. ‘Um dia de muita tristeza na nossa instituição, com uma trágica perda para todos nós. Estamos dedicando todos os nossos recursos e esforços para dar a resposta necessária a esse crime terrível contra Patrícia Jackes’, declarou.

Patrícia tomou posse em 2016, sendo designada em seguida para a Delegacia Territorial de Barra. Posteriormente, serviu em Maragogipe e São Felipe, antes de ser lotada em Santo Antônio de Jesus, onde atuava como plantonista”, escreveu a Polícia Civil da Bahia.