Queda de avião em Vinhedo: família se despede da primeira vítima liberada pelo IML, no interior de SP

A família e amigos do gerente de logística José Carlos Copetti, de 45 anos, que foi uma das 62 vítimas da queda de um avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, se despediu dele no domingo (11). O corpo foi o primeiro a ser liberado pelo Instituto Médico Legal (IML), sendo que foi velado e cremado na cidade de São José dos Campos, também no interior paulista.

A despedida, marcada por muita comoção, foi realizada no Cemitério Parque das Flores, no Jardim Morumbi. José Carlos, que fazia uma viagem a trabalho, deixou a esposa e dois filhos.

Por enquanto, os peritos já identificaram 12 vítimas do acidente aéreo e o a Prefeitura de Cascavel, no Paraná, se prepara para realizar um velório coletivo, já que muitos dos mortos eram do estado.

De acordo com a CNN Brasil, a gestão municipal informou que está em contato com as famílias das vítimas para organizar a cerimônia, que deverá ser realizada no centro de eventos da cidade.

Força-tarefa no IML

Uma força-tarefa foi montada no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo para identificar as 62 vítimas do acidente aéreo. Até domingo (11), 48 corpos já tinham passado por exames, sendo que 12 deles foram identificados por meio de digitais.

Deste total, o corpo de José Carlos foi liberado e outros sete já tiveram as Certidões de Óbito entregues às famílias para que façam os tramites para os sepultamentos.

Veja quem são abaixo:

Danilo Santos Romano, 35 anos (piloto do avião)

Humberto de Campos Alencar e Silva (copiloto do avião)

Daniela Schulz Fodra (fisiculturista, esposa de Hiales Carpini Fodra)

Hiales Carpine Fodra, de 33 anos (policial rodoviário federal e marido de Daniela Schultz Fodra)

Pedro Gabriel Gusson do Nascimento, de 26 anos (analista de pesquisa de mercado)

Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos (programador e pai da menina de Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, que também faleceu)

Tiago Azevedo Biler, de 40 anos (engenheiro de produção)

Avião com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo, no interior de SP; ninguém sobreviveu (Reprodução/Redes sociais)

Acidente aéreo

O avião bimotor, modelo ATR-72, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50 da última sexta-feira (9), com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde pousaria às 13h45. A capacidade é de 68 passageiros, mas 62 pessoas estavam a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

Porém, o avião caiu no quintal de uma residência, que fica em um condomínio residencial de Valinhos, mas nenhuma vítima foi registrada em solo.

Moradores conseguiram registrar o exato momento em que a aeronave rodava no ar e caiu. Na sequência, o avião pegou fogo e nenhum do ocupantes sobreviveu (assista abaixo):