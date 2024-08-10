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Queda de avião em Vinhedo: confira lista atualizada com nomes dos 58 passageiros e 4 tripulantes

Acidente ocorreu ontem em Vinhedo interior de São Paulo

Mortos no acidente serão levados para São Paulo
Mortos no acidente serão levados para São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Por Agência Brasil

A Voepass Linhas Aéreas retificou na manhã deste sábado (10) a lista contendo o nome dos 58 passageiros e 4 tripulantes que estavam no voo 2283, operado pela aeronave turbohélice ATR-72, de Cascavel (PR) à Guarulhos (SP), que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9).

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O nome de Constantino Thé Maia não estava na lista de passageiros embarcados divulgada inicialmente. Segundo a Voepass, a ausência do nome ocorreu por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados.

Passageiros do voo 2283

  • CONSTANTINO THÉ MAIA
  • ROSANGELA SOUZA
  • ELIANE ANDRADE FREIRE
  • LUCIANI CAVALCANTI
  • JOSE FER
  • DENILDA ACORDI
  • MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA
  • JOSE CLOVES ARRUDA
  • NELVIO JOSE HUBNER
  • GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA
  • RONALDO CAVALIERE
  • SILVIACRISTINA OSAKI
  • WLISSES OLIVEIRA
  • HIALESCARPINE FODRA
  • DANIELA SCHULZ FODRA
  • REGICLAUDIO FREITAS
  • SIMONEMIRIAN RIZENTAL
  • JOSGLEIDYS GONZALEZ
  • MARIA PARRA
  • JOSLAN PEREZ
  • MAURO BEDIN
  • ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA
  • ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR
  • KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI
  • MAURO SGUARIZI
  • LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
  • MARIA VALDETE BARTNIK
  • RENATO BARTNIK
  • HADASSA MARIA DA SILVA
  • RAPHAEL BOHNE
  • RENATO LIMA
  • RAFAEL ALVES
  • LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO
  • ADRIELLE COSTA
  • LAIANA VASATTA
  • ANACAROLINE REDIVO
  • JOSECARLOS COPETTI
  • ANDRE MICHEL
  • SARAH SELLALANGER
  • EDILSON HOBOLD
  • RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS
  • LIZIBBA DOS SANTOS
  • PAULO ALVES
  • PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO
  • ROSANA SANTOS XAVIER
  • THIAGO ALMEIDA PAULA
  • ADRIANA SANTOS
  • DEONIR SECCO
  • ALIPIO SANTOS NETO
  • RAQUEL RIBEIRO MOREIRA
  • ADRIANO DA LUCA BUENO
  • MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR
  • DIOGO AVILA
  • LUCIANO TRINDADE ALVES
  • ISABELLA SANTANA POZZUOLI
  • TIAGO AZEVEDO
  • MARIANA BELIM
  • ARIANNE RISSO

QUATRO TRIPULANTES

  • DEBORA SOPER AVILA
  • RUBIA SILVA DE LIMA
  • HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA
  • DANILO SANTOS ROMANO

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