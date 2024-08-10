Queda de avião em Vinhedo: confira lista atualizada com nomes dos 58 passageiros e 4 tripulantes

A Voepass Linhas Aéreas retificou na manhã deste sábado (10) a lista contendo o nome dos 58 passageiros e 4 tripulantes que estavam no voo 2283, operado pela aeronave turbohélice ATR-72, de Cascavel (PR) à Guarulhos (SP), que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9).
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O nome de Constantino Thé Maia não estava na lista de passageiros embarcados divulgada inicialmente. Segundo a Voepass, a ausência do nome ocorreu por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados.
Passageiros do voo 2283
- CONSTANTINO THÉ MAIA
- ROSANGELA SOUZA
- ELIANE ANDRADE FREIRE
- LUCIANI CAVALCANTI
- JOSE FER
- DENILDA ACORDI
- MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA
- JOSE CLOVES ARRUDA
- NELVIO JOSE HUBNER
- GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA
- RONALDO CAVALIERE
- SILVIACRISTINA OSAKI
- WLISSES OLIVEIRA
- HIALESCARPINE FODRA
- DANIELA SCHULZ FODRA
- REGICLAUDIO FREITAS
- SIMONEMIRIAN RIZENTAL
- JOSGLEIDYS GONZALEZ
- MARIA PARRA
- JOSLAN PEREZ
- MAURO BEDIN
- ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA
- ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR
- KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI
- MAURO SGUARIZI
- LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
- MARIA VALDETE BARTNIK
- RENATO BARTNIK
- HADASSA MARIA DA SILVA
- RAPHAEL BOHNE
- RENATO LIMA
- RAFAEL ALVES
- LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO
- ADRIELLE COSTA
- LAIANA VASATTA
- ANACAROLINE REDIVO
- JOSECARLOS COPETTI
- ANDRE MICHEL
- SARAH SELLALANGER
- EDILSON HOBOLD
- RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS
- LIZIBBA DOS SANTOS
- PAULO ALVES
- PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO
- ROSANA SANTOS XAVIER
- THIAGO ALMEIDA PAULA
- ADRIANA SANTOS
- DEONIR SECCO
- ALIPIO SANTOS NETO
- RAQUEL RIBEIRO MOREIRA
- ADRIANO DA LUCA BUENO
- MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR
- DIOGO AVILA
- LUCIANO TRINDADE ALVES
- ISABELLA SANTANA POZZUOLI
- TIAGO AZEVEDO
- MARIANA BELIM
- ARIANNE RISSO
QUATRO TRIPULANTES
- DEBORA SOPER AVILA
- RUBIA SILVA DE LIMA
- HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA
- DANILO SANTOS ROMANO