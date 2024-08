VÍDEO: Menor atropela duas mulheres enquanto dava ‘grau’ em moto na contramão, no ABC Paulista

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um adolescente de 17 anos, que conduzia uma moto na contramão e fazia manobras perigosas, atropelou duas mulheres em Diadema, no ABC Paulista. O vídeo mostra o menor empinando o veículo, dando o chamado “grau”, quando atingiu as vítimas. Ambas foram socorridas e seguem internadas, sendo que uma delas está em estado grave.

O caso aconteceu no último domingo (4). Veja abaixo o vídeo publicado pelo site UOL:

As imagens mostram que as mulheres de 57 e 76 anos atravessavam a via pública, pouco depois da faixa de pedestres, quando o adolescente as atropelou. Ambas ficaram feridas, sendo que a mais nova segue internada em estado estável e a mais velha tem quadro considerado grave.

O menor fugiu do local, mas acabou identificado e foi levado até uma delegacia para prestar esclarecimentos. Na sequência, ele foi liberado.

A mãe dele também prestou depoimento e confirmou que foi ela quem comprou a motocicleta para o filho ir ao trabalho, mesmo ele sendo menor de idade e ainda não podendo tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a polícia, a mulher poderá ser responsabilizada no caso.

Após a apuração dos fatos e análise das imagens, a polícia pediu ao Ministério Público de São Paulo que a apreensão do adolescente fosse solicitada. Assim, o rapaz permaneceu detido e segue à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio com dolo eventual pelo 1° Distrito Policial de Diadema.