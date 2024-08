Veja o que se sabe sobre caso de diarista morta com milkshake envenenado; vídeo mostra ação de suspeito

Deivid Nascimento Santana foi preso suspeito de matar Vitória Conceição, sua ex-namorada, com um milkshake envenenado, no Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga a morte da diarista Vitória Conceição Pereira, de 23 anos, que tomou um milkshake envenenado em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Deivid Nascimento Santana, que é ex-namorado da vítima, foi preso suspeito de colocar veneno de rato na bebida. Um vídeo mostra o momento em que o homem saiu de uma lanchonete com o copo na mão e entregou em um sobrado onde a jovem fazia uma faxina (assista abaixo).

Vitória foi levada a um hospital, com fortes dores e sintomas de envenenamento, no último domingo (4). Ela recebeu atendimento médico, mas não resistiu e faleceu na segunda-feira (5).

O caso passou a ser investigado e, na terça-feira (6), Deivid foi preso como principal suspeito pelo feminicídio enquanto se escondia na comunidade Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a diarista, que já tinha obtido uma medida protetiva depois que ele invadiu sua casa e a esfaqueou.

Ao ser ouvido na delegacia, Deivid apenas disse que amava Vitória, mas não deu nenhuma explicação sobre a morte dela. De acordo com o delegado Bruno Gilaberte, responsável pelas investigações, o homem demonstrou frieza e em “momento algum se mostrou sensibilizado com a situação”.

O investigador acredita que o homem tenha premeditado a morte de Vitória e a atraído para uma emboscada com uma suposta oportunidade de faxina no sobrado. Enquanto ela estava lá, ele teria entregado o lanche com a bebida envenenada.

“Esse milkshake aparentemente estava envenenado. Nós efetivamente constatamos que no fundo do copo havia grânulos que parecem ser veneno de rato”, explicou o delegado, que ressaltou que o material foi encaminhado para perícia.

Como não podia se aproximar da vítima, Deivid teria envolvido outras duas pessoas na entrega do lanche. Elas foram ouvidas, mas a polícia descartou que elas tenham participado com intenção de matar Vitória e concluiu que elas foram enganadas pelo suspeito.

O rapaz segue preso e deverá responder pelo crime de feminicídio. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.