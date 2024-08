As unhas longas e pontiagudas nas Olimpíadas surpreenderam a todos

Não são apenas os trajes que chamaram a atenção nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as unhas também se tornaram o centro das atenções.

Muitas atletas estão usando unhas extras longas e pontiagudas, decoradas com as cores de seus países e perfeitas para as Olimpíadas, mas muitos afirmam que isso deve dificultar na hora das competições.

Desde ginastas até corredoras têm usado designs de unhas extravagantes que surpreendem, mas, embora muitos considerem que isso as complica na competição, as ajuda muito por uma razão.

Unhas pontiagudas e extralongas das atletas nas Olimpíadas que geram polêmica, mas que as ajudam a vencer

Atletas como Jordan Chiles, Suni Lee e Sha’Carri Richardson têm exibido unhas espetaculares com um design chique e elegante, de acordo com os Jogos Olímpicos de 2024.

Segundo a diretora de psicologia do Instituto de Esportes do Reino Unido que trabalha com a Equipe da Grã-Bretanha, Dra. Danielle Adams Norenberg, unhas compridas podem ajudar os atletas a vencer.

“Estou totalmente a favor de ajudar os atletas a descobrir como vão se expressar através de seu desempenho de uma maneira que melhore seus pontos fortes e apoie seus métodos”, disse ao The Guardian.

E destacou que este tipo de unhas não prejudica seu desempenho. “Os atletas e treinadores estão considerando seu equipamento no mais alto nível absoluto e não correriam o risco de comprometer seu desempenho nesse sentido. Nem mesmo seria considerado nesse nível”.

Por exemplo, a atleta Sha’Carri Richardson usava unhas longas e pontiagudas, e conquistou a medalha de prata na final dos 100 metros no último sábado, e sua manicure assegurou ao mesmo jornal que a jovem está tentando estabelecer um novo padrão, demonstrando que é possível ser glamourosa e elegante na pista, o que lhe dava mais confiança e a ajudava em seu desempenho.

A manicure disse: “Ela me pediu para cortar um pouco as unhas dela, porque estava mais difícil para ela amarrar os cadarços dos sapatos. Ela sabe qual é o seu limite máximo”.

Assim fica claro que isso motiva as concorrentes a ganhar, a dar tudo em cada competição e não as afeta em nada, pois se afetasse, claramente não as levariam dessa maneira.