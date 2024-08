Simone Biles vai ser mãe? A ginasta estrela falou sobre seus planos de ter filhos

A ginasta dos Estados Unidos, Simone Biles, está brilhando em todos os aspectos de sua vida. Agora nos Jogos Olímpicos, que estão acontecendo em Paris, ela demonstrou que sua saúde mental está em completo equilíbrio, conquistando três medalhas de ouro e uma de prata. Isso a torna uma das melhores atletas desta disciplina na história.

No entanto, ela não está apenas tendo sucesso em sua vida profissional, mas também está muito feliz em sua vida pessoal ao lado de seu marido, o jogador de futebol Jonathan Owens, com quem se casou no ano passado após quatro anos de namoro. O amor entre eles floresceu em 2019, quando se conheceram através do aplicativo de namoro, Raya.

Ele não conhecia a atleta popular, algo que chamou a atenção porque ela desfruta de certa popularidade. “Nós saímos antes da pandemia... usamos esse tempo para nos conhecermos profundamente, criando um vínculo muito especial e forte entre nós. E estou muito grato”, mencionou Owens para a Texas Monthly.

O amor foi consolidado em um casamento civil no Dia dos Namorados, em 2022. O evento ocorreu em Houston, nos Estados Unidos, enquanto a cerimônia de casamento foi realizada em uma praia de Cabo San Lucas. Ele sempre a apoiou e está muito orgulhoso de suas conquistas e de quão longe ela chegou.

A Simone Biles será mãe?

Com um ano de casados e alcançando grandes marcos em sua participação em Paris, França, Simone deseja realizar um de seus maiores desejos como mulher: ser mãe. Aos 27 anos, ela afirmou que deseja expandir sua família.

No portal de entretenimento, Page Six, foi publicado na terça-feira, 6 de agosto, que a ginasta e Jonathan sempre falam sobre ter filhos. A confissão foi feita ao programa Today. Ela também confirmou que definitivamente se vê como mãe.

Biles mencionou que primeiro eles têm que cumprir alguns objetivos que ambos têm, embora tenha afirmado que se dependesse de Owens, de 29 anos, "eles teriam tido (filhos) ontem se pudessem". Em relação às críticas que seu parceiro recebeu por posar com sua medalha de ouro, ela não se calou e enviou uma mensagem contundente a todos os haters.

“O mais louco é que coloquei minha medalha em cada membro da minha família e tirei fotos deles. Então nunca façam suposições. (...) Vocês são uns desgraçados. Deixem-nos em paz”, disse Simone em um vídeo que postou em sua conta do Tik Tok.