Rodovias da Baixada Santista terão 26 novos radares de velocidade e leitura de placas

O governo do estado de São Paulo anunciou a implantação de 649 radares em todo o estado de São Paulo, em rodovias fiscalizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Desse total, 26 serão implantados nas rodovias do litoral da Baixada Santista.

Os novos radares, de acordo com o DER, serão equipamentos mais modernos, capazes de monitorar a velocidade, fazer a contagem de veículos e a leitura automática das placas, com transmissão de dados em tempo real para a central que monitora as estradas.

Os novos radares ficarão nas rodovias Doutor Manoel Hyppólito Rego, Padre Manoel da Nóbrega, via Expressa Sul, Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana e a Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga).

Por cidade, os radares serão instalados em Bertioga (14), Praia Grande (4) Peruíbe (3), Mongaguá (1) Itanhaém (1) e Guarujá (1).

As rodovias sob administração de concessionárias não receberão novos equipamentos.

O processo ainda está em fase de licitação e contratação dos equipamentos, e uma vez escolhida a empresa ela terá 90 dias para fazer a instalação e aferição dos novos equipamentos.