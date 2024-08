Proposta dos EUA a Nicolás Maduro para lhe dar ‘o que ele quiser’ para deixar o poder é revelada

Apesar das alegações nacionais e internacionais de que o anúncio de sua vitória foi uma ‘fraude’, Nicolás Maduro se mantém no poder no governo venezuelano, após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declará-lo vencedor das eleições presidenciais em 28 de julho. Os Estados Unidos e outras nações rejeitaram os resultados e apoiaram o líder da oposição Edmundo González como vencedor, já que, até o momento, o órgão eleitoral venezuelano nem sequer apresentou os registros da contagem de votos.

ANÚNCIO

Além dos Estados Unidos, outros países que não reconhecem Maduro são Costa Rica, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Guatemala, Panamá e a União Europeia.

México, Colômbia e Brasil, que sempre se mostraram aliados de Maduro, têm uma posição neutra. No entanto, solicitaram que os registros sejam apresentados, assim como um diálogo entre o governo de Maduro e a oposição.

De acordo com The Economist, diante da determinação de Nicolás Maduro de permanecer no poder por um terceiro mandato presidencial até 2031, os Estados Unidos supostamente fizeram a ele uma proposta de dar-lhe ‘o que ele quiser’ em troca de renunciar.

O referido meio de comunicação relatou que a fonte afirma que os Estados Unidos disseram que se Maduro renunciar, ‘vamos dar a ele o que ele quiser’, incluindo a promessa de não exigir sua extradição.

No entanto, eles admitem que ‘é improvável’ que Nicolás Maduro renuncie, a única maneira seria pressioná-lo. “Outros sugerem que os partidos podem ter que se contentar em realizar novas eleições. A Sra. (María Corina) Machado e outros líderes da oposição se oporiam a isso”, de acordo com The Economist.

Estados Unidos, Nicolás Maduro e a oposição

O presidente Nicolás Maduro gesticula para seus seguidores durante um discurso no balcão do palácio presidencial em defesa de sua reeleição, em Caracas, Venezuela, em 30 de julho de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) (Fernando Vergara/AP)

Supostamente, a proposta dos Estados Unidos está na mesa, então Maduro a considerará? Seu discurso mostra que sua intenção é continuar governando. Apesar de o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ser responsável como o Poder Eleitoral dos processos eleitorais na Venezuela, o sucessor de Hugo Chávez, que está no poder desde 2013, foi ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) para ratificar os resultados das eleições em 28 de julho.

ANÚNCIO

Do lado de María Corina Machado, o Comando com a Venezuela anunciou que, com 83,5% das cédulas apuradas, Edmundo González venceu com 7.303.480 votos, enquanto Nicolás Maduro obteve 3.316.142 votos.

Venezuela María Corina Machado A líder oposicionista, María Corina Machado, junto ao candidato presidencial Edmundo González em 30 de julho em um ato realizado em Caracas para protestar pelos resultados entregados pelo governo oficial e que declararam vencedor Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas. Essa foi a última vez que foram vistos em público (Cristian Hernandez/AP)

Por outro lado, o CNE indicou em 2 de agosto que Maduro venceu com 6.408.844 votos (51,95%) e que Edmundo González teve 5.326.104 votos (43,18%). No entanto, esses resultados foram comunicados apenas verbalmente até agora, pois ainda não foram oficialmente publicados, como estipulado pela Lei de Processos Eleitorais na Venezuela, que dá um prazo de 48 horas para sua publicação.

Outra fonte disse ao The Economist que não há progresso nas negociações entre a oposição e o governo Maduro. “María Corina Machado nos disse claramente: ‘Por que eu deveria negociar resultados eleitorais quando o povo venezuelano já decidiu?’” Outro informante afirmou que “uma ideia é excluir Machado das discussões, considerando que González é mais aceitável para o governo. No entanto, isso é ‘quase um último recurso’.”

Uma das fontes revelou que, embora a Colômbia seja um dos países que poderiam ser afetados por uma migração em massa devido à continuidade do governo venezuelano, “o governo colombiano não romperá relações diplomáticas com seu vizinho, mesmo que Maduro permaneça”.