Procurador-geral da Venezuela anuncia uma investigação contra Edmundo González e María Corina Machado

Tarek William Saab, procurador-geral da Venezuela, anunciou que está conduzindo uma investigação penal contra os líderes da oposição Edmundo González Urrutia e María Corina Machado por um apelo escrito que fizeram às Forças Armadas para que não apoiem Nicolás Maduro e não reprimam mais o povo que protesta.

Investigação contra Machado e González

William Saab relacionou a investigação diretamente com um apelo por escrito que os dois membros da oposição enviaram horas antes sobre Maduro e os manifestantes, que saíram em massa para defender seus votos.

Horas depois do encerramento das votações, o CNE atribuiu a vitória a Maduro, mas sem apresentar as provas que sustentam os resultados. Mais tarde, Machado e González mostraram as atas dos centros de votação do país, onde González Urrutia saiu vencedor.

O Ministério Público diz que a oposição anunciou ‘falsamente um vencedor’

Num comunicado escrito publicado na rede social X, Saab indicou que Machado e González “anunciaram falsamente um vencedor das eleições presidenciais diferente do proclamado pelo Conselho Nacional Eleitoral, único órgão autorizado a fazê-lo” e incitaram abertamente “funcionários policiais e militares a desobedecer as leis”.

O texto ao qual o promotor se refere faz menção à alegada comissão de vários crimes, incluindo usurpação de funções, disseminação de informações falsas para causar medo e conspiração, de acordo com Saab.

No entanto, as Forças Armadas da Venezuela não mostraram nenhum indício de querer se rebelar contra o governo chavista, que governa o país desde 1999.

Comunicado de Maria Corina Machado e Edmundo González

"Apelamos à consciência dos militares e policiais para que se coloquem ao lado do povo e de suas famílias", escreveram ambos em uma mensagem longa.

"Ganhamos estas eleições sem dúvida alguma. Foi um arraso eleitoral. Agora cabe a todos nós respeitar a voz do povo."