Prefeitura de SP: Boulos lidera, seguido por Nunes; pesquisa aponta empate de Marçal, Tabata e Datena

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo, seguido por Ricardo Nunes (MBD), que busca a reeleição. Os dados constam na pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta terça-feira (8). Já os candidatos Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e Datena (PSDB) aparecem empatados.

A pesquisa, realizada com recursos próprios do instituto, ouviu 2.037 eleitores da capital paulista entre os dias 2 e 7 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, sendo que o nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-05924/2024.

Veja os números abaixo:

Guilherme Boulos (PSOL): 32,7%

Ricardo Nunes (MDB): 24,9%

Pablo Marçal (PRTB): 11,4%

Tabata Amaral (PSB): 11,2%

Datena (PSDB): 9,4%

Marina Helena (Novo): 3,5%

Ricardo Senese (UP): 0,7%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Não sei: 0,6%

Branco/Nulo: 5,6%

Na comparação com o primeiro levantamento, divulgado em junho passado, Boulous caiu três pontos, já que tinha 35,7% das intenções de voto. Já Nunes oscilou para cima em 1,5 ponto percentual na margem de erro, pois marcava 23,4% anteriormente.

Pablo Marçal e Tabata aparecem estagnados, sendo que o candidato do PRTB oscilou negativamente (tinha 12,6%), enquanto a candidata do PSB oscilou para cima (tinha 10,7%). Por fim, Datena subiu 3,6 pontos, pois tinha 5,8% em junho.

Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) aparecem tecnicamente empatados em pesquisa (Reprodução)

Possível 2º turno

Conforme a pesquisa Atlas Intel, em caso de segundo turno, Boulos e Nunes aparecem tecnicamente empatados:

Guilherme Boulos (PSOL): 42,4%

Ricardo Nunes (MDB): 42%

Brancos e nulos: 11,1%

Não sabem: 4,5%

Já na disputa entre Boulos e Pablo Marçal, a vitória seria do candidato do PSOL por diferença de 8,9 pontos percentuais:

Guilherme Boulos (PSOL): 44,1%

Pablo Marçal (PRTB): 35,2%

Brancos e nulos: 17%

Não sabem: 3,7%

Se a disputa fosse entre Boulos e Datena, o candidato do PSOL venceria com vantagem de 10,4 pontos percentuais:

Guilherme Boulos (PSOL): 39,9%

Datena (PSDB): 29,5%

Brancos e nulos: 26,8%

Não sabem: 3,9%

Na disputa entre Boulos e Tabata, o psolista venceria com 10,3 pontos de vantagem:

Guilherme Boulos (PSOL): 37,7%

Tabata Amaral (PSB): 27,4%

Brancos e nulos: 30,1%

Não sabem: 4,8%

Na disputa entre Nunes e Tabata, a candidata do PSB ganharia por vantagem de 5,1 pontos percentuais:

Ricardo Nunes (MDB): 38,3%

Tabata Amaral (PSB): 43,4%

Brancos e nulos: 13,5%

Não sabem: 4,8%

Já na disputa entre Nunes e Datena, o atual prefeito levaria a melhor com por 9,8 pontos de vantagem:

Ricardo Nunes (MDB): 38,7%

Datena (PSDB): 28,9%

Brancos e nulos: 27,1%

Não sabem: 5,3%

Não foi realizada simulação para o embate entre Nunes e Pablo Marçal.