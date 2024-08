Uma investigação realizada pela Polícia Civil revelou que os suspeitos de integrarem uma quadrilha de assaltos a bancos ‘contratou’ policiais miliares (PMs) e utilizou de ‘disfarce’ de mendigo e de técnicos de eletricidade para roubar um banco localizado em Suzano, Grande São Paulo em novembro de 2023.

Segundo a denúncia de um agente à Corregedoria da PM, ele disse ter sido procurado pela quadrilha para ajudar no roubo à agência bancária, em março deste ano, ajudando a polícia a desmantelar a quadrilha e a conseguir na Justiça as ordens de prisão contra cinco suspeitos, que ocorreu no fim de julho.

Os suspeitos são Alexandre de Oliveira Morais, o Careca, Alan Santos Justino, os irmãos David e Denilson Ferreira Targico, e o cabo da PM Izaias de Sousa. Eles foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) como participantes do roubo, ocorrido em novembro de 2023, que levou quase R$ 900 mil de uma agência do Bradesco.

Outros crimes

Segundo texto do ‘Metrópoles’, duas semanas anteriores ao roubo da agência em Suzano, parte da quadrilha teria participado de um furto, no qual foi levado R$ 1,2 milhão em barras de ouro de uma fábrica de joias.

PMs ‘contratados’ e disfarce de mendigo são utilizados por quadrilha em assalto a banco; entenda Imagem: Metrópoles/reprodução Polícia Civil

A Polícia Civil investiga se o bando teria participado de outros roubos e furtos de bancos e empresas que tem como material produtos preciosos.

Conforme relatório da Corregedoria da PM encaminhada ao site, policiais prestaram depoimentos informando que foram alvos de tentativa de cooptação para participarem do crime. “Os criminosos buscavam policiais militares para escutar a frequência da PM”, diz o documento.

Uma conversa entre um dos PMs contatados foi gravada, com autorização do judicial. Estariam presentes o PM Izaias, Alan e Careca.

“Os diálogos são claros e revelam o vínculo e a estabilidade do grupo, bem como revela indícios de prática recente de outro roubo a agência ‘prime’, ocorrido em Suzano”.

Novo roubo estava sendo planejado

Ainda segundo matéria do Metrópoles, em decisão ocorrida no último dia 16 de julho, o juiz Orlando Gonçalves de Castro Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), disse que Alan Santos Justino planejava roubar à agência do Bradesco de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, em março deste ano. Ele teria oferecido R$ 200 mil a dois PMs.

Segundo o diálogo apontado pela investigação da Polícia Civil, ele iria fornecer o mapa da agência aos policiais e disse que não iria utilizar explosivos no crime. Ele também teria dito que não era integrante do o Primeiro Comando da Capital (PCC).

No roubo realizado em Suzano cada PM supostamente envolvido no crime teria recebido R$ 20 mil, conforme registros da polícia.