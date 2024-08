Paulistano tem dia de verão, mas frente fria faz temperatura despencar 14º C no final de semana

Esta quinta-feira é o último dia do ‘veranico’ para o paulistano desfrutar do sol e do calor. Uma frente fria chega ainda hoje ao estado de São Paulo e deve derrubar a temperatura em mais de 10 graus já nesta sexta-feira.

Essa será, segundo os meteorologistas, a frente fria mais intensa do ano e além de derrubar os termômetros durante todo o final de semana, trará chuvas para boa parte da região sudeste.

Segundo o Climatempo, nesta sexta os termômetros devem variar entre a mínima de 13 graus e a máxima de 19 graus, mas no sábado a madrugada será ainda mais gelada, com temperaturas caindo até 9 graus e no domingo os termômetros devem marcar 7º C nas primeiras horas da madrugada. As máximas nestes dias ficarão entre 17ºC e 20º C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas isoladas para São Paulo na noite desta quinta e durante o dia na sexta-feira. No sábado também há 50% de chance de chuva durante o dia. No domingo, o céu ficará nublado, com aberturas de sol no decorrer do dia.

GEADA

No domingo pode gear em grande parte da região sul do país, no centro-leste e sul do Mato Grosso do Sul e boa parte do estado de São Paulo em função das baixas temperaturas.

De acordo com os meteorologistas, pode nevar em pontos isolados das serras gaúchas e em Santa Catarina entre sexta e sábado.