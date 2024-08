Nadadora brasileira revela ter bebido água do rio Sena durante prova

Um dos assuntos mais polêmicos envolvendo os Jogos Olímpicos de Paris 2024 está justamente relacionado com a qualidade da água do rio Sena, palco das disputas aquáticas da competição. Conforme publicado pelo GE, apesar de diversos atletas apresentarem sintomas depois de nadarem no rio, as provas foram mantidas no local.

Nesta quinta-feira, dia 08 de agosto, as brasileiras Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut disputaram a prova de maratona aquática e afirmaram não terem reparado em anormalidades na água. No entanto, elas seguem cautelosas quanto a possíveis sintomas.

Em declaração, Ana Marcela revela que alguns atletas se sentiram mal durante a prova. “Teve gente que veio aqui e não saiu se sentindo tão bem, teve gente que ficou meio mareado. Não senti cheiro, nem nada. Vamos ver nos próximos dias. Mas não acredito, a gente acredita na organização, não acho que eles iriam brincar com a saúde dos atletas. É deixar isso pra lá e só fazer”.

Ela chegou a beber água do rio

Em suas declarações ao GE, a nadadora revelou ter ingerido uma certa quantidade de água do rio, mas apesar das preocupações e dos atletas que relataram sintomas após provas disputadas nas águas do Sena, ela levou o assunto com certa leveza.

“Eu não vi nada. Foi umas goladas para dentro. Vamos rezar pelo próximo dia e tá tudo certo”, afirma a nadadora.

Segundo a publicação, quatro atletas passaram mal depois de nadarem no Rio Sena, sendo eles a belga Claire Michel, o suíço Adrien Briffod e os triatletas portugueses Vasco Vilaça e Melanie Santos. No caso dos portugueses, o Comitê Olímpico Português confirmou que a dupla sofreu sintomas de infecção gastrointestinal.

A brasileira Viviane Junglbut, que disputou a prova de hoje, ainda relembrou que a etapa da Copa do Mundo de natação em águas abertas que seria disputada há 1 ano em Paris, foi cancelada devido à poluição do rio, deixando os atletas inseguros para a disputa de hoje.

Até o momento, os atletas brasileiros não relataram sintomas após as provas.