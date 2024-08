MP pede 18 anos de prisão e que motorista de Porsche indenize família de motociclista atropelado

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) sugeriu à Justiça que o empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, preso por atropelar e matar o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21, na Avenida Interlagos, na Zona Sul da Capital, receba pena de pelo menos 18 anos de prisão, caso seja condenado. Além disso, a Promotoria sugeriu que a juíza Isabel Begalli Rodriguez, da 3ª Vara do Júri, determine uma indenização financeira aos familiares da vítima.

A denúncia foi acatada pela Justiça na última terça-feira (6), quando Igor virou réu por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Na mesma decisão, a juíza manteve a prisão do empresário, alegando que há indícios de autoria e prova de materialidade do crime, cometido pelo condutor do carro de luxo depois que o motociclista danificou o retrovisor do seu Porsche.

A magistrada ainda vai marcar a audiência de instrução do caso, quando deverá decidir se o empresário irá a júri popular.

Por enquanto, o empresário segue cumprindo prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória (CDP) II em Guarulhos. A defesa dele não foi encontrada para comentar a decisão judicial até a publicação desta reportagem.

Investigação em andamento

O caso segue sendo investigado pelo 48º Distrito Policial, que vai pedir que a Polícia Técnico-Científica faça uma reconstituição do atropelamento. Os peritos deverão usar um scanner 3D e drones para reproduzirem como foi a batida entre o Porsche e a motocicleta.

Além disso, peritos do Instituto de Criminalística (IC) ainda analisam os vídeos que mostram o atropelamento para determinar qual era a velocidade dos veículos naquele momento, sendo que o limite máximo permitido naquele trecho da Avenida Interlagos é de 50 km/h.

Por fim, a polícia informou que vai solicitar que a montadora alemã Porsche verifique o velocímetro do carro de luxo envolvido no acidente. O veículo possui um módulo interno, que é uma espécie de “caixa-preta”, que armazena informações e dados.

Relembre o caso

O motociclista e auxiliar de transportes escolar Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, morreu após ser atropelado por Igor Sauceda no último dia 29. Imagens de câmeras de segurança registraram o Porsche perseguindo a moto em alta velocidade (assista abaixo). A namorada do empresário também ficou ferida e precisou ser socorrida.

Ao ser ouvido pela polícia, Igor sustentou que o atropelamento foi acidental, mas deu versões divergentes sobre o que aconteceu. Ele afirmou que estava a 70 km/h, mas, segundo a polícia, o condutor do carro de luxo perseguiu e atingiu a vítima, em alta velocidade, em um “momento de fúria” após uma briga de trânsito.

Ele passou passou por uma audiência de custódia no dia 30 de julho, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Na decisão, a juíza Vivian Brenner de Oliveira destacou que as imagens mostram que o condutor usou o carro de luxo “como verdadeira arma”.

Igor é um dos sócios do bar Beco do Espeto, localizado no bairro Itaim Bibi, na Zona Oeste de São Paulo, que foi alvo de uma tentativa de incêndio. Após vários dias fechado, o local anunciou nas redes sociais que retomou as atividades na quarta-feira (7).

Por conta da sociedade no estabelecimento, inclusive, o empresário acumula uma série de problemas, entre denúncias de ameaçar, perseguir e até dar um calote milionário em ex-sócios.