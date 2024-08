Mega-Sena 2759: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Quem tiver a sorte do seu lado pode engordar sua conta bancária em R$ 15,5 milhões no sorteio do concurso 2759 desta quinta-feira da Mega-Sena, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quinta-feira são:

03, 10, 38, 40, 48, 59

Quer receber as notícias atualizadas das loterias em tempo real pelo Whatsapp? Clique aqui

SORTEIO ANTERIOR

Na última terça-feira nenhum apostador pôs as mãos no dinheiro da Mega e o prêmio acumulou, mas trinta e uma apostas acertaram a quina, e embora não tenham ganhado o prêmio principal, faturaram R$ 69.018,98. Na faixa dos quatro acertos, 2.157 apostas levaram para casa R$ 1.417,03.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.