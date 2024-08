Jogador Wesley, do Flamengo, tem carro roubado no Rio de Janeiro

Wesley França, lateral do time de futebol Flamengo, informou, via redes sociais, que teve o carro roubado na zona norte do Rio de Janeiro na noite de quarta-feira (8).

Segundo story do jogador no Instagram, o carro da marca BMW foi levado de um McDonalds localizado em Bonsucesso (RJ).

Palmeiras vs Flamengo

Na noite de quarta-feira, o atleta atuou pelo Flamengo em partida contra o Palmeiras, válida pela Copa do Brasil.

O jogo aconteceu no no Allianz Parque, em São Paulo. O time carioca perdeu para o alviverde por 1 a 0, contudo, conseguiu a classificação após ter ganhado o primeiro jogo por 2 a 0, no Rio.

Uma mulher foi presa após publicar em seu Facebook que matou seu filho de 4 anos. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (7) em Saquarema (RJ).

Nas publicações feitas nas redes sociais, ela escreveu: “Eu matei meu filho, mandem uma viatura” e “Eu matei meu filho, manda uma viatura pra ele ter um enterro digno”. Além do pedido, a mulher publicou seu endereço.

De acordo com a Polícia Civil, não houve testemunhas no momento do crime, mas a mulher informou os familiares que tinha estrangulado o próprio filho.

Após os bombeiros serem acionados, o menino foi socorrido, mas chegou morto ao hospital, segundo a Prefeitura.

A avó da criança chamou a Polícia Militar, que informou que a suspeita tentou fugir, mas foi encontrada após buscas no bairro. Ela foi presa e encaminhada para a 124ª Delegacia de Polícia.

André Bueno, delegado titular, disse que a mulher não se pronunciou. A causa da morte da criança será concluída após laudo do Instituto Médico Legal (IML).

“Segundo os parentes, o tio, ela teria admitido que estrangulou o próprio filho. Ela está presa e, segundo a família, ela confessou, além de ter postado nas redes sociais que matou o próprio filho. A família informa que ela sofre com quadros psicóticos, já tentou se matar algumas vezes, então, é provável que hoje tenha tido um surto”, disse o delegado. As informações são do site g1.