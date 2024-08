Joe Biden não acredita que Trump aceitará sua derrota pacificamente

O presidente Joe Biden afirmou que “não tem confiança alguma” se Trump perder e não aceitar uma transição pacífica de poder. As palavras de Biden ocorreram durante uma entrevista com a CBS News.

Biden não confia que Trump aceitará que perdeu

“Se Trump perder, não tenho nenhuma confiança”, disse Biden quando questionado durante uma entrevista com a CBS News se confiava que o poder seria transferido de forma pacífica em janeiro de 2025.

Durante a entrevista, ele também assegurou que as pessoas não estão levando a sério as palavras ditas pelo ex-presidente durante um comício.

"Ele está falando sério, tudo isso sobre se perdermos haverá um banho de sangue", disse Biden. "Você não pode amar o seu país apenas quando ganha".

Comentários que causaram alarme

Em março, Trump disse que “será um banho de sangue para o país” se perder as eleições em novembro. No entanto, meses depois, ele afirmou que aceitaria os resultados, desde que fossem justos, legais e bons: “Se forem eleições justas, legais e boas, aceitarei totalmente”.

No fim de semana passado, Trump disse em um evento com cristãos que, se saírem para votar "em quatro anos, não terão que votar novamente. Vamos consertar tão bem que não precisarão votar". Alguns democratas entenderam que, estando no poder, Trump poderia mudar as leis para evitar eleições no futuro.

Processos de certificação pós-eleitoral

Na entrevista da CBS, Biden também mencionou os esforços que poderiam complicar os processos de certificação pós-eleição.

“Veja o que estão tentando fazer agora, nos distritos eleitorais locais onde as pessoas contam os votos”, disse. A entrevista completa com Biden está programada para ser transmitida no domingo de manhã.