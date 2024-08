Homem tenta matar amigo envenenado por ciúme da ex dele

Um homem foi preso em flagrante na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, após tentar matar o amigo envenenado e a facadas. O caso ocorreu na terça-feira (6).

De acordo com as investigações, a vítima, que segue internada, teria passado mal após comer o bombom com chumbinho oferecido pelo amigo.

“O acusado confessou o crime e disse que cometeu o delito porque estava com ciúmes da reaproximação do amigo com uma antiga companheira da própria vítima”, afirmou a Polícia Civil do Rio. As informações são do UOL.

Ciúme motivou crime

As investigações apontam que o autor do crime colocou a substância dentro do chocolate e teria dito que era um presente da mulher para a vítima. O amigo chegou a reclamar do gosto, comendo apenas um pedaço. O acusado então o esfaqueou, na tentativa de consumar o crime.

Segundo a polícia, o autor do crime fugiu e a vítima procurou atendimento uma unidade de saúde de Duque de Caxias. O bombom foi apreendido.

O suspeito foi capturado em flagrante.

