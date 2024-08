Final que deu ouro a Rebeca Andrade pode ter resultado alterado após pedido de ginasta

Rebeca Andrade no lugar mais alto do pódio.

Um dos maiores nomes da ginástica artística decidiu pedir para que a Federação Internacional de Ginástica (FIG) reavalie a revisão das notas das ginastas romenas na final individual do solo, que deu o ouro à Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris 2024. Conforme publicado pela CNN Brasil, o pedido foi feito por Nadia Comaneci, uma das ginastas mais renomadas do esporte.

Além de pedir à Federação, a ex-ginasta multipremiada também se manifestou nas redes sociais. Ela contestou a postura da organização dos Jogos Olímpicos de Paris em dois momentos. O primeiro foi referente ao anúncio da ginasta Ana Barbosu como medalha de bronze, colocação que foi alterada momentos depois quando a revisão da nota da norte-americana foi anunciada, dando o bronze olímpico à Jordan Chiles. No momento do anúncio, Ana comemorava a conquista olímpica com a bandeira do país.

O segundo, e mais polêmico momento do pedido de revisão, é referente à nota recebida por Sabrina Voinea, que não subiu ao pódio depois de ter um desconto equivalente a uma suposta saída da área delimitada no tablado de apresentações.

A revisão vai acontecer!

Sabrina Voinea obteve a mesma pontuação que sua compatriota, Ana Barbosu, mas acabou de fora do pódio depois que os juízes aumentaram a nota da norte-americana Jordan Chiles, tirando a possibilidade de pódio das romenas.

Após a solicitação de Nadia Comaneci, que afirma que a ginasta não pisou fora do tablado, o presidente da FIG, Morinari Watanabe, afirmou que fará a revisão da nota da romena no exercício de solo.

Nas redes sociais, Comaneci se envolveu na campanha que pede a reavaliação da prova de Sabrina. “Eu não vejo o calcanhar tocando no chão... e você? Meu grande dilema é Sabrina Voinea, porque ninguém sabia o que estava acontecendo com a dedução de um décimo. É uma dedução neutra, menos um décimo que geralmente é tirado quando você está fora do tapete”.

O presidente do Comitê Olímpico Romeno, Mihai Covaliu, também entrou em contato com a FIG para pedir a reavaliação da prova, afirmando que o fato de não terem apresentado os motivos para recusa do pedido de contestação apresentado pela ginasta durante a prova “causa graves danos à imagem da ginástica”.

Vale lembrar que a análise em questão não envolve as medalhas recebidas por Rebeca Andrade e Simone Biles na mesma prova.