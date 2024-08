Estudante luta com assaltante, é atropelada e ainda consegue fugir com seu celular: ‘Tenho prova hoje’

Uma estudante entrou em uma luta corporal com um ladrão, após sofrer tentativa de assalto no bairro de Coqueiral, Zona Oeste do Recife. Até mesmo sendo atropelada por um dos cúmplices, a jovem conseguiu manter seu celular e fugir do local. As informações são do g1.

Os registros do crime, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (7), às 11h50, foram encaminhados ao Canal Globo, revelando dois homens passando em uma moto.

Em seguida, o suspeito sentado na garupa desce do veículo e inicia o assalto. Pronto para a abordagem, ele coloca a mão na cintura, indicando portar uma arma, e aborda a jovem.

Durante a tentativa, a estudante implora para não ser assaltada e diz: “Por favor, eu tenho prova hoje!”. Ainda assim, o suspeito tenta puxar o celular de sua mão, resultando em uma luta corporal e gritos de socorro por parte da vítima.

Na tentativa de terminar a operação, o assaltante sentado na moto atropela a garota que, mesmo caída, se levanta e continua brigando por seu aparelho. No meio da confusão, a dupla de suspeitas acaba desistindo do assalto e vão embora. Com seu celular em mãos, a estudante foge do local.

Apesar do registro, a Polícia Civil precisaria do nome da vítima para localizar a ocorrência. O g1 não obteve respostas ao questionar como o policiamento da área era feito, bem como as recomendações para vítimas em situações parecidas.

