Esta foi a história de amor que emocionou os Jogos Olímpicos

Paris 2024 - Atletismo Alice Finot

PARIS, FRANÇA - 06 DE AGOSTO: Alice Finot da Equipe da França confraterniza com os fãs e a família após competir na final dos 3000m com obstáculos femininos no décimo primeiro dia dos Jogos Olímpicos Paris 2024 no Stade de France em 06 de agosto de 2024 em Paris, França. (Foto por Hannah Peters/Getty Images)

(Hannah Peters/Getty Images)