Esclarecido o que aconteceu com o atleta que se tornou viral por dormir na grama fora da Vila Olímpica

Depois de ser pego e identificado, Thomas Ceccon causou alvoroço ao adormecer na grama de um parque, alegadamente demonstrando as ‘deficiências’ na Vila dos Atletas dos Jogos de Paris de 2024. No entanto, o atleta Husein Alireza, que postou a imagem, veio esclarecer a realidade da situação.

Antes da polêmica, o nadador italiano havia reclamado do calor e da má comida na Vila. Essas críticas surgiram depois que ele não conseguiu se classificar para a final dos 200 metros costas masculino, embora tenha esclarecido que não era uma desculpa, mas sim uma forma de falar e revelar as condições que os atletas enfrentam.

O que realmente aconteceu com o nadador que foi pego dormindo na grama em um parque em Paris?

“Ontem, surgiram muitas notícias falsas sobre a minha história. Para esclarecer, o lugar não era um ‘parque’, mas a Vila (dos Atletas). Também é muito comum os atletas tirarem cochilos na grama perto do rio,” postou Husein Alireza em uma nova história na rede social.

Ceccon revelou que “não há ar condicionado na Vila, está quente, a comida é ruim. Muitos atletas se mudam por esse motivo: não é uma desculpa, é a realidade que talvez nem todos saibam. Estou desapontado por não ter chegado à Final, mas estava muito cansado. É difícil dormir tanto à noite quanto durante o dia. Normalmente, quando estou em casa, sempre cochilo à tarde: aqui é muito difícil para mim entre o calor e o barulho”.

Thomas Ceccon, o detentor do recorde no evento desde 2022, conquistou seu primeiro título nos Jogos com um tempo de 52,00 segundos, à frente do chinês Jiayu Xu (52,32) e do veterano americano Ryan Murphy (52,39). Na última segunda-feira, 29 de julho, o nadador italiano venceu a final dos 100 metros costas nos Jogos de Paris.