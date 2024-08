Elon Musk entrevistará Donald Trump na próxima segunda-feira: “Em breve darei mais detalhes!”

Durante uma postagem em sua rede social Truth Social, o candidato republicano e ex-presidente informou que será entrevistado na segunda-feira pelo magnata Elon Musk.

ANÚNCIO

A entrevista ocorre horas depois de Kamala Harris, candidata a vice-presidência e adversária de Trump, anunciar Tim Walz como seu vice-presidente.

A entrevista está agendada para segunda-feira, 12 de agosto

A conversa planejada entre o ex-presidente e Musk dará muito o que falar, já que Trump tem um novo oponente: Kamala Harris, que decidiu que seu companheiro de chapa será Tim Walz, o atual governador de Minnesota.

A reunião entre os magnatas pode indicar a divulgação de investigações sobre um comitê de ação política que apoia Trump e que Musk diz ter criado.

"Na segunda-feira à noite, farei uma importante entrevista com Elon Musk. Em breve darei mais detalhes!", escreveu Trump em uma publicação no Truth Social.

PAC América

A Junta Eleitoral da Carolina do Norte informou que iniciou uma investigação sobre o comitê de ação política America PAC, que Musk afirmou ter criado, após receber uma reclamação de que o grupo estava coletando dados pessoais dos usuários do site e não ajudando os usuários a se registrarem para votar, como prometido.

As práticas do America PAC, que apoia a candidatura de Trump, também estão sendo monitoradas pelo Procurador-Geral da Carolina do Norte e pelo Secretário de Estado de Michigan.

ANÚNCIO

X, anteriormente conhecido como Twitter, agora é propriedade de Musk e Trump foi um ávido usuário do Twitter por anos, antes de ser proibido de usá-lo devido a uma multidão de seus apoiadores que atacaram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

A proibição foi revogada depois que Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões. Mas o ex-presidente só usa o Truth Social.