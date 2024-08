Datafolha: Nunes (23%) e Boulos (22%) detêm liderança enquanto Datena e Marçal avançam nas eleições em SP

O Instituto Datafolha divulgou a pesquisa de intenção de votos nesta quinta-feira (8), para prefeito de São Paulo. De acordo com os dados lançados, há um empate técnico entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 23%, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSol), com 22%.

Além dos dois candidatos na liderança, a pesquisa mostrou um avanço do apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 14%, dividindo o mesmo percentual com o influenciador Pablo Marçal (PRTB). Em seguida, Tabata Amaral (PSB) aparece em quinto lugar, com 7% de intenção de votos, seguida da economista Marina Helena (Novo), com 4%.

Abaixo do sexto lugar, João Pimenta (PCO) pontuou com 2% de intenção, seguido do metroviário Altino Prazeres (PSTU) com 1%. Ricardo Senese (UP) e Fernando Fantauzzi (DC), que na pesquisa anterior detiveram 1% de intenção, desta vez não pontuaram.

Segundo a pesquisa, a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com a Folha de S. Paulo, o levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-03279/2024.

Abaixo você confere a comparação de intenção de votos entre julho e agosto.

Ricardo Nunes (MDB): em julho deteve 24%, já em agosto 23%.

em julho deteve 24%, já em agosto 23%. Guilherme Boulos (PSOL): em julho deteve 23%, já em agosto 22%.

em julho deteve 23%, já em agosto 22%. José Luiz Datena (PSDB): em julho deteve 11%, já em agosto 14%.

em julho deteve 11%, já em agosto 14%. Pablo Marçal (PRTB): em julho deteve 10%, já em agosto 14%.

em julho deteve 10%, já em agosto 14%. Tabata Amaral (PSB): em julho deteve 7% e manteve o mesmo percentual em agosto.

em julho deteve 7% e manteve o mesmo percentual em agosto. Marina Helena (Novo): em julho deteve 5%, já em agosto caiu para 4%.

em julho deteve 5%, já em agosto caiu para 4%. João Pimenta (PCO): em julho deteve 1%, já em agosto 2%.

em julho deteve 1%, já em agosto 2%. Altino (PSTU): em julho deteve 1% e se manteve com o mesmo percentual em agosto.

em julho deteve 1% e se manteve com o mesmo percentual em agosto. Ricardo Senese (UP): em julho deteve 1% e não pontuou em agosto.

em julho deteve 1% e não pontuou em agosto. Fernando Fantauzzi (DC): em julho deteve 1% e não pontuou em agosto.

Intenções de votos em branco/nulo/nenhum: 10% em julho e 11% em agosto.

Apenas 3% não souberam responder.